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Archeológovia objavili rozsiahlu výrobňu textilu z čias Vikingov
Nálezisko s rozlohou asi 100.000 štvorcových metrov obsahuje priestor na spracovanie ľanu a viac ako 80 polopodzemných príbytkov, ktoré slúžili ako dielne aj obydlia.
Autor TASR
Kodaň 24. júna (TASR) - Archeológovia objavili v Dánsku rozsiahle nálezisko textilnej výroby z vikingskej doby. Nachádza sa v dedine Söften asi desať kilometrov severne od Aarhusu a fungovalo medzi rokmi 600 a 950 n. l., píše TASR podľa agentúry AP.
Nálezisko s rozlohou asi 100.000 štvorcových metrov obsahuje priestor na spracovanie ľanu a viac ako 80 polopodzemných príbytkov, ktoré slúžili ako dielne aj obydlia.
„Našli sme vretenové tkáčske stavy, závažia; to nám hovorí o tom, čo sa dialo v polopodzemných domoch,“ povedala archeologička Liv Stidsing Reherová-Langbergová. Našli sa tiež strieborné mince, sklenené korálky a keramiku.
Experti vykopali samostatné priestory pre výrobu textilu a jeden dom určený iba na bývanie, čo naznačuje, že na prácu dohliadal vplyvný jednotlivec s kontrolou nad zdrojmi a výrobou.
V týchto miestach za posledné tri desaťročia objavili ľudia s detektormi kovov niekoľko strieborných mincí. Archeologický potenciál potvrdil prieskum pred rokom a pol pred začiatkom stavebných prác na novej ceste a priemyselnej oblasti.
Počas vikingskej éry bol Aarhus (v tom čase známy ako Aros) centrum kráľovskej rodiny a medzinárodného obchodu. Minulý rok archeológovia objavili ďalšie vikingské nálezisko v Lisbjergu asi štyri kilometre od Söftenu, ktoré bolo pravdepodobne sídlom šľachty.
Tovar a zdroje boli pravdepodobne privezené zo širokého okolia do osady, ako bol dnešný Söften, odkiaľ po spracovaní smeroval do rozsiahlej medzinárodnej obchodnej siete, povedal historik múzea Moesgaard Kasper Andersen.
Vikingská éra trvala od roku 793 do roku 1066 n. l. a počas nej Severania známi ako Vikingovia podnikali rozsiahle nájazdy, kolonizovali a obchodovali po celej Európe, dokonca sa dostali do Severnej Ameriky. Podľa Andersena objav v Söftene ukazuje, že to neboli „len jednoduché, necivilizované, barbarské hordy, ktoré sa potulovali po Európe“.
Nálezisko s rozlohou asi 100.000 štvorcových metrov obsahuje priestor na spracovanie ľanu a viac ako 80 polopodzemných príbytkov, ktoré slúžili ako dielne aj obydlia.
„Našli sme vretenové tkáčske stavy, závažia; to nám hovorí o tom, čo sa dialo v polopodzemných domoch,“ povedala archeologička Liv Stidsing Reherová-Langbergová. Našli sa tiež strieborné mince, sklenené korálky a keramiku.
Experti vykopali samostatné priestory pre výrobu textilu a jeden dom určený iba na bývanie, čo naznačuje, že na prácu dohliadal vplyvný jednotlivec s kontrolou nad zdrojmi a výrobou.
V týchto miestach za posledné tri desaťročia objavili ľudia s detektormi kovov niekoľko strieborných mincí. Archeologický potenciál potvrdil prieskum pred rokom a pol pred začiatkom stavebných prác na novej ceste a priemyselnej oblasti.
Počas vikingskej éry bol Aarhus (v tom čase známy ako Aros) centrum kráľovskej rodiny a medzinárodného obchodu. Minulý rok archeológovia objavili ďalšie vikingské nálezisko v Lisbjergu asi štyri kilometre od Söftenu, ktoré bolo pravdepodobne sídlom šľachty.
Tovar a zdroje boli pravdepodobne privezené zo širokého okolia do osady, ako bol dnešný Söften, odkiaľ po spracovaní smeroval do rozsiahlej medzinárodnej obchodnej siete, povedal historik múzea Moesgaard Kasper Andersen.
Vikingská éra trvala od roku 793 do roku 1066 n. l. a počas nej Severania známi ako Vikingovia podnikali rozsiahle nájazdy, kolonizovali a obchodovali po celej Európe, dokonca sa dostali do Severnej Ameriky. Podľa Andersena objav v Söftene ukazuje, že to neboli „len jednoduché, necivilizované, barbarské hordy, ktoré sa potulovali po Európe“.