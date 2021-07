Archeológovia objavili unikátne vojenské stavby z čias Rimanov

Haag 29. júla (TASR) - Holandskí archeológovia v stredu oznámili, že neďaleko starovekých vojenských táborov, ktoré boli tento víkend zaradené na zoznam Svetového dedičstva UNESCO, odkryli vodný kanál a cestnú komunikáciu z čias Rímskej ríše.



Kanál so šírkou viac než desať metrov a cestu odkryli minulý týždeň pri východoholandskom meste Nijmegen, ktoré bolo významným sídliskom z rímskej doby so stálymi vojenskými základňami. Tie majú dnes štatút chránenej lokality UNESCO.



Predpokladá sa, že obe pamiatky vybudovala a využívala rímska armáda, uviedla inštitúcia RAAP, najväčšia poradenská spoločnosť v oblasti archeológie a kultúrnej histórie v krajine. Nijmegen leží pri rieke Rýn - na bývalej hranici Rímskej ríše.



Nový nález je pre daný región Holandska "unikátny", uvádza RAAP vo vyhlásení, z ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Pozdĺž rieky bolo rozmiestnených mnoho rímskych vojakov a predmetný kanál pravdepodobne spájal Nijmegen s Rýnom a slúžil na prepravu vojsk, zásob a stavebného materiálu.



Rímska diaľnica so zachovaným pôvodným štrkovým povrchom poskytuje vedcom nový pohľad na cestnú sieť spred približne 2000 rokov, povedal vedúci výskumného projektu Eric Noord.