Archeológovia v Londýne poskladali fragmenty fresiek z rímskych čias

Londýn 19. júna (TASR) - Archeológovia v Londýne poskladali tisíce úlomkov omietky, na ktorých boli takmer 2000-ročné fresky z raného obdobia Rímskej ríše. Informuje o tom TASR podľa správ agentúry AFP a britskej verejnoprávnej stanice BBC.



Poškodenú omietku objavili ešte v roku 2021, no archeológom sa až dodnes nedarilo úspešne ju poskladať. Fresky zdobili približne 20 rôznych vnútorných stien londýnskej ranorímskej budovy (rok 43 až 150 nášho letopočtu) v štvrti Southwark na južnej strane Temže, uvádza Múzeum archeológie v Londýne (MOLA).



Po rekonštrukcii úlomkov omietky archeológovia odhalili žlté vzory zdobené obrázkami vtákov, ovocia, kvetov či lýr, ktoré vcelku nikto nevidel už približne 1800 rokov. Fresky boli pôvodne podpísané, no práve časť s podpisom autora sa dosiaľ nenašla.



Omietky boli pravdepodobne zničené počas stavebných prác niekedy pred rokom 200 nášho letopočtu. „Takýto okamih sa podarí zažiť len raz za život, čiže keď som začal skladať kúsky omietky, cítil som zmes vzrušenia a nervozity,“ uviedol zamestnanec MOLA Han Li, ktorý na skladaní úlomkov pracoval tri mesiace.



„Mnohé fragmenty boli veľmi krehké a kúsky z rôznych stien boli pri búraní budovy pomiešané. Bolo to ako skladať najťažšiu skladačku na svete,“ pokračoval. „Výsledkom bolo, že sme videli fresky, ktoré ani ľudia z neskorého rímskeho obdobia v Londýne nevideli,“ dodal.