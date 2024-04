Archeológovia v Pompejach odkryli hodovnú sieň ozdobenú freskami

Rím 11. apríla (TASR) – Archeológovia v Pompejach odkryli prepychovú hodovú sieň bohato zdobenú mytologickými postavami inšpirovanými Trójskou vojnou. Vo štvrtok o tom informovali miestne úrady. TASR informuje na základe správ agentúr AP a ANSA.



Hodová sieň má rozmery 15 x 6 metrov a mozaikovú podlahu. Jej steny boli začiernené, aby sa zamaskoval dym stúpajúci z olejových lámp, uvádza riaditeľ archeologického parku Pompeje Gabriel Zuchtriegel.



Na čiernom pozadí sa vynímajú fresky postáv z gréckej mytológie, napríklad Trójskej Heleny, boha Apolóna či veštice Cassandry. Odborníci uviedli, že odkaz na mytologické postavy bol navrhnutý tak, aby pobavil hostí a poskytol úvod do konverzácie.



Sieň sa otvára do nádvoria, z ktorého vedie schodisko do prvého poschodia budovy. Schodisko je omietnuté iba sadrovou omietkou, preto ho v minulosti zrejme jeden z otrokov "ozdobil" nákresom štyroch zápasiacich gladiátorov a štylizovaného falusu.



Vykopávky sa v súčasnosti zameriavajú na oblasti mesta obývané príslušníkmi strednej triedy a služobníctva, v minulosti sa zameriavali na luxusne vyzdobené vily smotánky.