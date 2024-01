Archeológovia v Španielsku objavili 2000-ročný náboj s Cézarovým menom

Madrid 11. januára (TASR) – Archeológovia v Španielsku objavili projektil do praku z čias občianskej vojny v starovekom Ríme nesúci Cézarovo meno. Mohlo by to naznačovať, že ľudia v tejto oblasti počas občianskej vojny na sklonku Rímskej republiky stáli na strane Júliusa Cézara proti Pompeiovcom. Archeológovia nález projektilu popísali v štúdii publikovanej v odbornom žurnále Zephyros, informuje TASR na základe článku servera Live Science.



Projektil do praku objavili pri meste Montilla v španielskej Andalúzii. Olovený projektil odborne označovaný ako "glans inscripta" (doslova popísaná guľka) má zhruba mandľový tvar s rozmermi približne 4,5 x 2 centimetre a váži 71 gramov. Bol odliaty do formy a z jeho povrchu na oboch stranách vystupujú písmená. Jedna jeho strana nesie nápis CAES, druhá IPSCA. Projektil sa však čiastočne deformoval zrejme po náraze do tvrdého objektu.



Analýza poukazuje na zaujímavé detaily z čias tzv. Cézarovej občianskej vojny (49 – 45 pred n. l.), ktorá zasiahla územie dnešného Talianska, Grécka, Egypta, Španielska, ale aj a Balkán a Afriku. Bojovali v nej proti sebe Gaius Július Cézar a Gnaeus Pompeius Magnus, ktorí spolu s Marcom Liciniom Crassom predtým vytvorili tajnú dohodu, tzv. Prvý triumvirát.



Projektil sa našiel neďaleko mesta Montilla, ktoré bolo v Cézarových časoch pravdepodobne známe pod názvom Munda. Neďaleko tohto mesta sa odohrala rozhodujúca bitka v Hispánii, v ktorej padli tisíce Pompeiových vojakov a zvíťazil Cézar.



Archeológovia predpokladajú, že slovo CAES je skratkou Cézarovho mena, IPSCA zrejme označuje mesto, ktoré ho podporovalo.



"V prvom storočí pred n. l. vzniklo mnoho projektilov s nápismi, pretože boli veľmi praktické, aby niesli krátke a veľmi špecifické odkazy," vyhlásil pre Live Science vedúci autor štúdie Javier Moralejo Ordax z Autonómnej univerzity v Madride. Správa na tomto konkrétnom projektile bola podľa neho zrejme politickou propagandou a mala posmeliť Cézarove jednotky, že Ipsca podporuje Cézara, nie Pompeia. Nie je však známe, kde sa mesto Ipsca nachádzalo, pravdepodobne však ležalo neďaleko dejiska bitky.



Ak majú autori pravdu a CAES je skutočne skratkou Cézarovho mena, bol by to prvý prípad použitia takéhoto projektilu jeho armádou, uvádza Robert Morstein-Marx z Kalifornskej univerzity v Santa Barbare, ktorý sa venuje starovekému Rímu.



V minulosti sa našiel iba jeden ďalší podobný projektil s Cézarovým menom. Pochádza z okolia španielskeho mesta Jaén a nesie nápis "CAE/ACIPE", čo z latinčiny možno voľne preložiť ako: "Tu máš, Cézar".



Vyjadrenie podpory Cézarovi je zaujímavé aj z iného dôvodu – väčšina obyvateľov okolia Mundy totiž podporovala Pompeia a jeho synov, dodáva Moralejo Ordax. Podpora mesta Ipsca tak mohla rozhodujúcim spôsobom usmerniť chod historických udalostí, ktoré napokon vyústili do vraždy Cézara a premeny Rímskej republiky na cisárstvo.