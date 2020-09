Archibaldovu cenu po prvý raz získal aborigénsky umelec

Sydney 25. septembra (TASR) - Aborigénsky maliar Vincent Namatjira získal v piatok ako prvý domorodý umelec tohtoročnú Archibaldovu cenu, najprestížnejšie austrálske ocenenie za portrétovanie, ktoré udeľujú od roku 1921. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Namatjira dostal ocenenie, ktoré sprevádza finančná prémia 100.000 austrálskych dolárov (vyše 60.000 eur), za portrét domorodého hráča austrálskeho futbalu a aktivistu Adama Goodesa. Dielo s názvom Stand Strong For Who You Are (Stoj si pevne za tým, kto si) zobrazuje Goodesa, ako si podáva ruku s autorom obrazu.



Namatjira (37) uviedol, že k vytvoreniu maľby ho inšpiroval filmový dokument The Final Quarter z roku 2019, ktorý popisuje posledné štyri roky Goodesovej športovej kariéry a kontroverziu, ktorá vyvstala po tom, ako vystúpil proti rasizmu v danom športe.



Goodes (40), jeden z najznámejších športovcov domorodého pôvodu v Austrálii, ukončil účinkovanie v Lige austrálskeho futbalu (AFL) v roku 2015 po tom, ako sa stal terčom opakovaných prejavov rasovo motivovanej nenávisti publika na štadiónoch.



AFL, ktorá dlhodobo angažuje aborigénskych hráčov, sa Goodesovi oficiálne ospravedlnila minulý rok za svoju nedostatočnú podporu. Goodes sa od ukončenia športovej kariéry venuje aktivizmu, zasadzujúc sa za vzdelávanie a dodržiavanie ľudských práv domorodého obyvateľstva.



Archibaldovu cenu (Archibald Prize) udeľuje Umelecká galéria Nového Južného Walesu (AGNSW) so sídlom v Sydney.