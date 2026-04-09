Štvrtok 9. apríl 2026Meniny má Milena
Architekt sa priznal k vražde ôsmich žien

Autor TASR
New York 9. apríla (TASR) - Architekt Rex Heuermann sa v stredu priznal k ôsmim vraždám spáchaným v Spojených štátoch, uviedli v stredu miestne médiá. Heuermann podľa všetkého rozštvrtil telá svojich obetí v sérii dlho nevyriešených zločinov známych ako vraždy na Gilgo Beach. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Šesťdesiatdvaročný Heuermann sa pred súdom v okrese Suffolk priznal k únosu, mučeniu a zabitiu ôsmich žien. Pokiaľ sudca príjme jeho priznanie, hrozí mu trest odňatia slobody na doživotie, uviedla televízna stanica PIX11. Architekt Heuermann, ktorého úrady po prvý raz zadržali v júli 2023 pred jeho kanceláriou na Manhattane, spočiatku trval na svojej nevine.

Podľa úradov boli v priebehu 17 rokov obeťami ženy, ktoré sa živili prostitúciou, a muž ich zavraždil a pochoval na odľahlých miestach vrátane úseku cesty vedúcej pozdĺž opustenej pláže na druhej strane zátoky oproti miestu, kde býval.

V roku 2022 však úrady zamerali svoje vyšetrovanie na Heuermanna po tom, čo sa zistili, že je registrovaným vlastníkom vozidla, v ktorom bola jedna z obetí spozorovaná. Niektoré dôkazy polícia našla v jeho rodinnom dome v obci Massapequa Park. Heuermann je otcom dvoch detí a v čase vrážd bol ženatý.

Podľa agentúry AP obžalovaný na internete často vyhľadával informácie týkajúce sa vyšetrovania vrážd, pričom pokladal i otázky ako: „Prečo sa nepodarilo chytiť sériového vraha z Long Islandu?“
