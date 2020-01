Architekti požadujú, aby Notre-Dame obnovili s použitím dreva

Paríž 9. januára (TASR) - Francúzski architekti chcú, aby bola strecha požiarom zničenej parížskej katedrály Notre-Dame reštaurovaná s použitím dreva, a nie kovu alebo betónu.



Eric Wirth, jeden z popredných predstaviteľov Spolku francúzskych architektov, ktorého vo štvrtok citovala tlačová agentúra AFP, uviedol, že obnova strechy gotického chrámu iným materiálom než drevom by bola pochybením.



Jeho intervencia prichádza uprostred polemiky týkajúcej sa priania francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý chce, aby zničená vežička tejto stavebnej pamiatky z 13. storočia dostala "súčasnú" úpravu.



"Najmodernejším a najekologickejším materiálom dneška je drevo," tvrdí Wirth. Podľa neho je drevo zároveň viac ohňovzdorné než iné možnosti, pričom zachytáva uhlík. Drevená strecha - rovnako ako originál - zabezpečí tiež konštrukčnú celistvosť katedrály, ktorej stále, aj po deviatich mesiacoch od požiaru, hrozí zrútenie, dodal.



"Táto katedrála je tu už 800 rokov. Ak by bola postavená z betónu alebo ocele, už by teraz neexistovala. Oceľ by pri požiari vydržala hodinu a pol, následne by sa začala deformovať a strhla by steny. Musíme byť preto skeptickí voči zdanlivo brilantným riešeniam, ktoré počítajú s použitím kovových alebo betónových trámov," upozornil Wirth.



Podľa jeho názoru obnova strechy potrvá dlhšie než päť rokov, ako to verejne stanovil Macron. Dosiaľ sa na rekonštrukciu Notre-Dame vyzbieralo 922 miliónov eur.