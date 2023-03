Archivári v ČR objavili neznáme nahrávky zo súdneho procesu s Frankom

Praha 16. marca (TASR) - Archivári Českého rozhlasu objavili dosiaľ neznáme záznamy z procesu s Karlom Hermannom Frankom, niekdajším nacistickým nemeckým štátnym ministrom pre Čechy a Moravu, vojnovým zločincom zodpovedným okrem iného za vypálenie Lidíc. Záznamy zreštauroval majster zvuku Miloslav Turek.



Na záznamoch možno počuť i výpovede bývalej terezínskej väzenkyne Milady Horákovej, ale aj veliteľa terezínskej Malej pevnosti Heinricha Jöckela alebo niekdajšieho zastupujúceho ríšskeho protektora Kurta Daluegeho.



Turkovi trvala práca s viac ako 82 hodinami zvukového záznamu trištvrte roka, informoval v stredu Český rozhlas.



Horáková vypovedala o brutálnom správaní dozorcov, nedostatku lekárskej starostlivosti a tiež o ľuďoch, ktorí boli z Terezína odvážaní na popravu do Prahy.



"Prišla som do Terezína v ťažkých mesiacoch po atentáte na (Reinharda) Heydricha. Boli sme tam privezené ako prvý transport žien 11. júna 1942," zaznieva na jednom z daných záznamov.



"Nahrávky sú z roku 1946 - z marca až mája, a v podstate obsahujú celý proces s K. H. Frankom. To znamená jeho výsluchy, výsluchy svedkov a podobne. Avšak okrem malého pokusu v roku 1978, keď bolo prepísaných deväť fólií po zhruba tri a pol minúte, si ich nikto nevšimol," hovorí Turek.



Frank bol odsúdený za vojnové zločiny na trest smrti. Skončil na šibenici v pražskej pankráckej väznici 22. mája 1946.



Daluegea, ktorý bol zodpovedný za heydrichiádu a vyhladenie obcí Lidice a Ležáky, vydali Briti po skončení druhej svetovej vojny do Československa. Mimoriadny ľudový súd ho odsúdil na trest smrti. Popravený bol 23. októbra 1946 v Prahe.