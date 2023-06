Arcibiskup Gänswein prišiel o miesto a vracia sa do Freiburgu

Rím 15. júna 2023 (TASR) – Arcibiskup Georg Gänswein, dlhoročný osobný tajomník pápeža Benedikta XVI, prišiel vo Vatikáne o post prefekta pápežskej domácnosti. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Nemecký arcibiskup si čerpá dovolenku a podľa pokynov pápeža Františka sa do 1. júla presunie do domovskej diecézy vo Freiburgu, vyjadrila sa Svätá stolica.



Gänswein bol približne dve dekády jedným z najbližších spolupracovníkov bývalého pápeža Benedikta XVI. Žili spoločne v kláštore vo Vatikáne až do smrti bývalého pápeža 31. decembra minulého roku. Benedikt bol pápežom do roku 2013, keď z úradu odstúpil.



Štvrtkové vyhlásenie potvrdzuje predchádzajúce správy, že Gänswein sa vráti do Freiburgu na juhozápade Nemecka, hoci tam nemá post.



Vzťahy medzi pápežom Františkom a arcibiskupom boli napäté, pretože Benedikt po rezignácii naďalej komentoval rozhodnutia katolíckej cirkvi a niekedy nepriamo kritizoval svojho nástupcu. Gänswein ho v tom pravdepodobne podporoval, hoci on sám to poprel.



Krátko po Benediktovej smrti vydal o bývalom pápežovi knihu a agresívnou propagáciou tohto diela podráždil Vatikán.



Gänsweinov návrat do Freiburgu vytvorí kurióznu situáciu, pretože v ňom budú pôsobiť dvaja arcibiskupi – Stephan Burger ako správca arcidiecézy a Georg Gänswein, ktorého úloha po návrate z Ríma je nateraz nejasná.