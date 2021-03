Arcibiskup nepodporil tvrdenie vojvodkyne Meghan o tajnom sobáši

Londýn/Rím 31. marca (TASR) - Arcibiskup canterburský Justin Welby nepotvrdil výrok manželky britského princa Harryho, že tri dni pred oficiálnym obradom uzavreli svoje manželstvo v tajnosti.



"Vzali sme sa tri dni pred našou svadbou," povedala Meghan v televíznom rozhovore s americkou moderátorkou Oprah Winfreyovou. Vojvodkyňa zo Sussexu dodala, že manželské sľuby si vymenili v súkromí pred arcibiskupom z Canterbury ešte predtým, ako sa 19. mája 2018 konala na Windsorsom zámku ich oficiálna svadba vysielaná aj v televízii.



V rozhovore, ktorý taliansky denník La Reppublica zverejnil v utorok, však arcibiskup Welby uviedol: "Pred svadbou som mal niekoľko súkromných a pastoračných stretnutí s vojvodom a vojvodkyňou". Dodal, že "zákonný sobáš bol v sobotu (19. mája). Podpísal som sobášny list, čo je právny dokument - a bol by som spáchal závažný trestný čin, keby som ho podpísal s vedomím, že je falošný".



"Môžete z toho usudzovať, čo chcete, ale zákonný sobáš bol v sobotu. Čo sa stalo na iných stretnutiach, to už nepoviem," vyhlásil arcibiskup.



Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu pritom v televíznom rozhovore uviedli, že sa zobrali v záhrade tri dni pred veľkolepým obradom v chráme.



"Viete, tri dni pred našou svadbou sme sa vzali. Nikto o tom nevie," priznala Meghan. Harry dodal, že tam vtedy boli iba oni dvaja a arcibiskup z Canterbury. K obradu došlo údajne v záhrade Kensingtonského paláca.



Viacerí duchovní však upozornili na to, že anglikánska cirkev má striktné pravidlá týkajúce sa sobáša: okrem iného na ňom musia byť prítomní dvaja svedkovia a je žiaduce, aby prístup na obrad mala aj verejnosť, keďže je to posledná príležitosť, keď je možné vysloviť námietky proti zväzku snúbencov.