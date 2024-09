Arcibiskup v Španielsku žiada o deložovanie exkomunikovaných mníšok

Madrid 17. septembra (TASR) - Arcibiskup zo španielskeho mesta Burgos v pondelok požiadal súdy o vysťahovanie desiatich rehoľných sestier z kláštora klarisiek, ktoré boli v otvorenom konflikte so Svätou stolicou a boli preto z cirkvi exkomunikované.



Arcibiskup z Burgosu Mario Iceta v júni požadoval, aby klarisky opustili kláštor Santa Clara z 15. storočia v meste Belorado.



Tamojšie rehoľníčky totiž pred tým v máji oznámili, že už neuznávajú autoritu katolíckych biskupov a pápeža Františka a podriaďujú sa "falošne exkomunikovanému biskupovi Pablovi de Rojas". Dodali, že s rímskokatolíckou cirkvou sa rozchádzajú aj pre to, že zablokovala ich pokus o kúpu ďalšieho kláštora.



Napriek snahám emisárov, ktorých arcibiskup do kláštora Santa Clara v Belorade vyslal v júni, bývalé rehoľné sestry nevyhoveli žiadosti o vysťahovanie sa z kláštora. Preto arcibiskupstvo žiada o ich deložovanie súdnou cestou.



Pablo de Rojas Sánchez-Franco bol exkomunikovaný v roku 2019. Tvrdí o sebe, že je "depozitárom pravej kresťanskej viery", pričom popiera legitimitu všetkých pápežov po Piovi XII. Je považovaný za vodcu skupiny, ktorú katolícka cirkev považuje za heretikov a niektorí odborníci aj za sektu.