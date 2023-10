Arcibiskup Welby nepredpokladá, že za útokom na nemocnicu je Izrael

Jeruzalem/Londýn 23. októbra (TASR) - Duchovný vodca anglikánskej cirkvi canterburský arcibiskup Justin Welby v nedeľu v Jeruzaleme vyhlásil, že nie je dôvod predpokladať, že za výbuchom v anglikánskej nemocnici v Gaze zo 17. októbra stojí Izrael. Dodal, že predpokladanie viny Izraela by sa mohlo rovnať antisemitskému hanobeniu, uviedla agentúra Reuters.



Výbuch v nemocnici al-Ahlí v meste Gaza patrí medzi najviac diskutované udalosti vojny v palestínskom pásme Gazy, ktorá trvá už tretí týždeň - od vpádu kománd palestínskeho hnutia Hamas na územie Izraela a od mohutného ostreľovania jeho územia raketami.



V pásme Gazy vládnuce islamistické hnutie Hamas obvinilo z útoku na nemocnicu Izrael, ktorý to však poprel a uviedol, že výbuch spôsobila palestínska raketa, ktorá po odpálení smerom na Izrael spadla v zástavbe na palestínskom území. Izraelskú verziu podporili analýzy tajných služieb USA, Francúzska a Kanady, dodal Reuters.



Ministerstvo zdravotníctva v Gaze stanovilo počet obetí výbuchu v nemocnici na 471. Izraelskí predstavitelia tvrdia, že podľa všetkého ich bolo "niekoľko desiatok". Americké tajné služby odhadli počet zabitých na "pravdepodobne na 100 až 300".



Arcibiskup z Canterbury počas nedeľnej návštevy Jeruzalema verejne vyzval, aby ľudia automaticky nepredpokladali, že vina v kauze al-Ahlí je na strane Izraela.



"Nemáte žiadny dôkaz, že je to Izrael. Mnohí ľudia jasne dokázali, že to tak nie je," pripomenul arcibiskup a vyzval vyvarovať sa tzv. krvnej žaloby.



Krvná žaloba je obvinenie viacerých Židov alebo Židov ako spoločenstva z vraždy kresťana (a od 19. storočia aj moslima) a z použitia jeho krvi na rituálne účely. Obvinený, či celá komunita, boli následne upálení, umučení alebo povraždení davom.



Anglikánske biskupstvo v Jeruzaleme vydalo 17. októbra v súvislosti s výbuchom v nemocnici al-Ahlí vyhlásenie, v ktorom obvinilo Izrael za smrť stoviek nevinných civilistov. Welby však toto stanovisko nepodporil, povedal len: "Nemám predstavu, koľko bolo civilistov, počul som toľko rôznych čísel".



Welby v odpovedi na otázku médií o obetiach z Gazy uznal, že pozostalí majú plné právo smútiť a "kričať", vyzval však neutiekať sa hneď k odsudzovaniu a obviňovaniu. Zároveň však odsúdil tých propalestínskych demonštrantov, ktorí v sobotu demonštrovali v Londýne a iných mestách a obviňovali Izrael z genocídy.



Duchovný vodca anglikánskej cirkvi pricestoval do Izraela vyjadriť solidaritu po výbuchu v nemocnici al-Ahlí a v nedeľu sa v Jeruzaleme stretol s rodinou zabitého 22-ročného vojaka izraelskej armády britského pôvodu a s členmi rodiny Haranovcov z kibucu Be'eri, z ktorých ôsmi sú od vpádu kománd Hamasu na juh Izraela nezvestní alebo zajatí a dvaja boli zabití.