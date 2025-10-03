Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Arcibiskupa v Arménsku odsúdili za výzvy na zvrhnutie vlády

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Súd v Jerevane uznal arcibiskupa Mikaela Adžapahjana za vinného z „verejného vyzývania na uchopenie moci“ a odsúdil ho na dva roky väzenia.

Autor TASR
Jerevan 3. októbra (TASR) - Arménsky súd v piatok odsúdil arcibiskupa Mikaela Adžapahjana na dva roky väzenia za údajné výzvy na zvrhnutie vlády. TASR informuje podľa správy agentúry AFP, ktorá konštatuje, že ide o prehĺbenie sporu medzi premiérom Nikolom Pašinjanom a vplyvnou arménskou apoštolskou cirkvou.

Čelní predstavitelia tamojšej cirkvi vyzvali Pašinjana na rezignáciu po vojenskej porážke Arménska od úhlavného nepriateľa, Azerbajdžanu, v roku 2020 a po tom, čo Baku v bleskovej ofenzíve obsadilo sporný región Náhorného Karabachu v roku 2023.

Súd v Jerevane uznal arcibiskupa Mikaela Adžapahjana za vinného z „verejného vyzývania na uchopenie moci“ a odsúdil ho na dva roky väzenia. Jeho obhajca informoval, že arcibiskup všetky obvinenia odmieta a voči verdiktu sa odvolá.

Cirkev vo vyhlásení odsúdila tento proces ako nezákonný a označila ho za politickú pomstu.

Adžapahjana zadržali ešte v júni v súvislosti s “verejnými vyhláseniami vyzývajúcimi na prevzatie moci a násilné zvrhnutie ústavného poriadku“, cituje AFP z oficiálneho vyhlásenia orgánov činných v trestnom konaní.

Polícia, ktorá ho prišla zadržať v Ečmiadzine – sídle patriarchu arménskej apoštolskej cirkvi – sa dostala do potýčok s duchovnými, ktorí zatvorili brány tamojšej katedrály.

Cirkev má v Arménsku značný vplyv; v štvrtom storočí sa stalo prvou krajinou, ktorá prijala kresťanstvo ako štátne náboženstvo.

Premiér Pašinjan, bývalý novinár a poslanec parlamentu, ktorý sa dostal k moci po protestoch v roku 2018, si vďaka svojej parlamentnej väčšine a slabým, roztriešteným opozičným silám udržal pevnú kontrolu nad krajinou aj napriek vojenským porážkam, konštatuje AFP.
