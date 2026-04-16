Arcibiskupka z Canterbury vyjadrila podporu pápežovi a vyzvala na mier
Mullallyová sa má s pápežom stretnúť v Ríme počas štvordňovej návštevy, ktorá sa začne 25. apríla, pripomína AFP.
Autor TASR
Londýn 16. apríla (TASR) - Arcibiskupka z Canterbury Sarah Mullallyová vo štvrtok vyhlásila, že stojí za pápežom Levom XIV., a ocenila jeho „odvážnu výzvu“ na mier. Anglikánov po celom svete zároveň požiadala, aby sa k hlave katolíckej cirkvi pripojili a modlili sa za mier a spravodlivosť. TASR o tom píše podľa agentúr Reuters a AFP.
Mullallyová sa funkcie arcibiskupky z Canterbury oficiálne ujala na konci marca a dostala sa tak na druhú najvyššiu pozíciu v anglikánskej cirkvi. Podľa agentúr sa k nej hlási približne 85 miliónov veriacich na celom svete.
„Stojím po boku svojho brata v Kristovi, jeho svätosti pápeža Leva XIV., keď odvážne volá po nastolení kráľovstva pokoja. Keď sú zabíjaní a vysídľovaní nevinní ľudia, rozbíjajú sa rodiny a ničí sa budúcnosť, ľudská daň za vojnu je nevyčísliteľná,“ uviedla vo vyhlásení Mullallyová.
„Je to poslanie každého kresťana – a všetkých ľudí viery a dobrej vôle – pracovať a modliť sa za mier. Musíme tiež naliehavo vyzývať všetkých, ktorým bola zverená politická moc, aby hľadali všetky možné mierové a spravodlivé prostriedky na riešenie konfliktov,“ dodala arcibiskupka.
Vyjadrenia Mullallyovej prišli pár dní po tom, ako Leva XIV. kritizoval americký prezident Donald Trump po tom, čo pápež cez víkend vyzval na mier na Blízkom východe. Šéf Bieleho domu mu vyčítal, že je priveľmi „liberálny“. Lev v reakcii prezidentovi odkázal, že bude aj naďalej vystupovať proti vojne a že sa jeho administratívy nebojí.
Pápež volanie po mieri zopakoval aj vo štvrtok v rámci návštevy anglicky hovoriacej západnej časti Kamerunu, keďže svet podľa jeho slov „pustoší hŕstka tyranov“.
