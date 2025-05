Arcidiecéza New Orleans odškodní obete sexuálneho zneužívania

New Orleans 22. mája (TASR) - Arcidiecéza v americkom meste New Orleans súhlasila, že obetiam sexuálneho zneužívania duchovnými vyplatí ako odškodné takmer 180 miliónov dolárov. Tento krok je súčasťou vyrovnania v rámci konkurzného konania, ktoré arcibiskupstvo začalo v roku 2020 po náraste žalôb od viac ako 600 obetí.



Ako vo svojej správe spresnila agentúra AP, arcidiecéza, jej farnosti a niekoľko poisťovní zaplatia 179,2 milióna dolárov do fondu na podporu pozostalých, uvádza sa vo vyhlásení výboru, ktorý túto dohodu vyrokoval.



Peniaze budú rozdelené po tom, čo sa arcidiecéza dostane z bankrotu, uviedla komisia.



V New Orleans boli v posledných rokoch odhalené viaceré prípady sexuálneho zneužívania detí duchovnými katolíckej cirkvi, ktoré vyústili do právnych konaní, mali za následok veľké pobúrenie verejnosti a následne aj prijatie legislatívnych reforiem.



Iniciovaný bol napr. návrh zákona, ktorý kriminalizuje tzv. grooming – teda manipuláciu detí s cieľom ich zneužitia. Návrh zákona, ktorý stanovuje trest až 15 rokov väzenia za takéto správanie, bol jednomyseľne schválený v senáte Louisiany a čaká na ďalšie konanie.



Prípady sexuálneho zneužívania detí duchovnými v biskupstve New Orleans odhalili systémové zlyhania v rámci katolíckej cirkvi. Napriek finančným odškodneniam a legislatívnym zmenám mnohé obete stále čakajú na spravodlivosť a priznanie zo strany úradov, že sú obeťami zneužívania.