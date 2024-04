Stanica ARD: Pri obnove Mariupolu pomáhajú Rusku aj nemecké firmy

Berlín 5. apríla (TASR) - Na výstavbe bojmi zničeného a Ruskom okupovaného ukrajinského mesta Mariupol sa nepriamo podieľajú aj dve nemecké stavebné spoločnosti. Informovala o tom vo štvrtok nemecká verejnoprávna stanica ARD v spravodajskej relácii Monitor, uvádza TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Ide o korporáciu Knauf, ktorá vyrába sadrokartónové dosky a ktorej dcérska spoločnosť naďalej pôsobí v Rusku. Samotná korporácia tvrdí, že je výlučne na ruskom trhu. ARD však uvádza, že stavebné materiály spoločnosti Knauf sa používajú aj na stavbách v okupovanom ukrajinskom meste Mariupol vrátane projektov realizovaných na objednávku ruského ministerstva obrany.



Novinári ARD informovali, že analyzovali mnoho fotografií zo stavieb, kde sa objavuje logo Knauf, ako aj podrobné správy o činnosti, ktoré dokazujú prítomnosť nemeckej spoločnosti v tomto prístavnom meste na juhu Ukrajiny.



Ďalšou je spoločnosť WKB Systems, ktorá vyrába zariadenia na výrobu pórobetónu a ktorej väčšinovým vlastníkom je ruský podnikateľ Viktor Budarin. Spomínané zariadenia sa údajne používajú aj na stavbách v Mariupole.



Vo vyhlásení zaslanom AFP skupina Knauf tvrdí, že rešpektuje všetky sankcie EÚ, Británie a Spojených štátov uvalené na Rusko. Táto skupina, ktorá má v Rusku 14 výrobných závodov so 4000 zamestnancami, vysvetlila, že na ruskom trhu sa rozhodla zostať, pretože cítila zodpovednosť voči miestnym zamestnancom.



Nemecké ministerstvo zahraničných vecí pre AFP v reakcii na zistenia ARD uviedlo, že "každý zúčastnený podnik by si mal položiť otázku, do koho služieb sa dáva". Podľa daného rezortu táto "takzvaná rekonštrukcia" Mariupolu "slúži len ruskej propagande".



Podľa nemeckého rezortu hospodárstva príslušné úrady - colná justičná polícia alebo prokuratúra - musia čo najskôr stanoviť, či účasť nemeckých spoločností na rekonštrukcii Mariupolu predstavuje porušenie sankcií.



Obnova Mariupolu, ktorý ruské jednotky dobyli pred dvoma rokmi po niekoľkomesačnom obliehaní, je pre Kremeľ dôležitá aj z propagandistických dôvodov. Po dobytí mesta Rusko zverejnilo plán rekonštrukcie mesta, v ktorom pred inváziou žilo viac ako 400.000 obyvateľov.



Presný počet civilistov zabitých počas útoku na Mariupol nie je známy. Podľa počtu hrobov, ktoré sa objavili počas a po obliehaní mesta, by to mohlo byť viac ako 10.000 ľudí.



Mesto bolo počas obliehania takmer úplne zničené; poškodená je viac ako polovica jeho domov. Ruské prokremeľské médiá aktívne informujú o stavebných a reštaurátorských prácach.