Ardernová: Hranice Nového Zélandu zostanú asi väčšinu roka zatvorené

Wellington 26. januára (TASR) - Hranice Nového Zélandu zostanú pravdepodobne väčšinu tohto roka zatvorené, upozornila v utorok premiérka Jacinda Ardernová. Ako dôvod uviedla súčasnú pandémiu nového koronavírusu, píše agentúra AFP.



Ardernová poukázala na to, že na Novom Zélande sa cez víkend po vyše dvoch mesiacoch objavil prvý prípad nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo podľa jej slov predstavuje pre krajinu nebezpečenstvo.



Povedala, že kým bude na celom svete zúriť pandémia, jej vláda štátne hranice neotvorí. Nový Zéland, ostrovná krajina v južnom Pacifiku, uzatvoril svoje hranice vlani v marci - vrátiť sa mohli len novozélandskí občania a osoby s trvalým pobytom.



"Vzhľadom na riziká vo svete okolo nás a na neistotu globálneho zavedenia vakcíny môžeme očakávať, že to bude mať vplyv na naše hranice väčšinu tohto roka," povedala premiérka.



Ardernová napriek tomu uviedla, že Nový Zéland zatiaľ nechce rušiť tzv. "cestovateľské bubliny" s Austráliou a ďalšími tichomorskými ostrovnými štátmi, ktoré takisto boli do veľkej miery úspešné v boji s pandémiou.



Prvý prípad koronavírusovej infekcie na Novom Zélande po vyše dvoch mesiacoch identifikovali ako nákazlivejší juhoafrický variant. To donútilo Austráliu na najmenej 72 hodín pozastaviť cestovanie bez karantény medzi oboma krajinami.



Ardernová uviedla, že tento prípad - 56-ročná Novozélanďanka, ktorá sa nedávno vrátila z Európy - majú "pod kontrolou" a kritizovala Austráliu za opätovné zavedenie karantény pre Novozélanďanov.



Nový Zéland so svojim piatimi miliónmi obyvateľov je považovaný za jeden zo vzorov v boji proti koronavírusovej pandémii. Od jej začiatku tam zaznamenali 1934 prípadov tejto nákazy a 25 úmrtí na komplikácie spojené s ochorením COVID-19. Aktívnych prípadov na Novom Zélande je 65, sumarizuje agentúra Reuters.