Ardernová napíše knihu, ktorá by inšpirovala ju samú ako 14-ročnú

Wellington 23. júna (TASR) - Bývalá premiérka Nového Zélandu Jacinda Ardernová v piatok na sociálnej sieti Instagram oznámila, že sa chystá napísať knihu. Podľa vlastných slov v nej nebude uvádzať zaujímavosti zo svojho päťročného pôsobenia vo funkcii, ale pôjde o knihu o vodcovstve, ktorá by inšpirovala ju samotnú, keby ju čítala ako 14-ročná. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Do projektu sú zapojené vydavateľstvá ako Penguin, Macmillan či Crown. Zatiaľ nie je stanovený dátum vydania knihy, mala by však byť následne dostupná okrem Nového Zélandu aj v Austrálii, Spojených štátoch a Veľkej Británii.



Ardernová nečakane odstúpila z funkcie v januári tohto roku. Odôvodnila to tým, že už nemá dosť síl pokračovať. Jej popularita na Novom Zélande postupne klesala, zo zahraničia sa jej však dostávalo uznania a pochvál. Aj pol roka po demisii má na sociálnych sieťach milióny fanúšikov a niektorí podľa AFP odhadujú, že by mohla v budúcnosti dostať vysoký post v OSN.