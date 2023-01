Ardernová posledný deň vo funkcii poďakovala občanom za empatiu

Wellington 24. januára (TASR) - Odstupujúca novozélandská premiérka Jacinda Ardernová sa poďakovala v utorok (posledný deň vo funkcii) Novozélanďanom za empatiu, ktorú jej preukázali. Zároveň potvrdila, že jej nečakanú rezignáciu nezapríčinili urážky na internete. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a Reuters.



"Odchádzam s pocitom vďačnosti za to, že som toľké roky mohla zohrávať túto užasnú úlohu... Zo srdca vám ďakujem za najväčšie privilégium v mojom živote," uviedla Ardernová počas návštevy maorijskej osady Ratana na novozélandskom Severnom ostrove.



Ardernová sa v utorok možno poslednýkrát postavila pred reportérov vo funkcii premiérky, pričom odmietla odpovedať na politické otázky. Tie už podľa nej patria jej nástupcovi Chrisovi Hipkinsovi.



"Som pripravená stať sa mnohým. Som pripravená vrátiť sa do parlamentu. Som pripravené byť sestrou a matkou," povedala Ardernová. V novodobých svetových dejinách bola len druhou ženou, ktorá sa v premiérskej funkcii stala matkou. Jej dcéra má teraz štyri roky.



Ardernová ohlásila rezignáciu minulý týždeň s tým, že na vykonávanie premiérskej funkcie už nemá dosť energie. Počas piatich rokoch vo funkcii previedla Nový Zéland cez pandémiu koronavírusu, prírodné katastrofy aj najhorší teroristický útok v dejinách krajiny.



Ardernovú na premiérskom poste v stredu nahradí Hipkins. Ten poukázal na "ohavné" urážanie, ktorému čelila počas pôsobenia na čele vlády. Podľa agentúry Reuters na ňu na internete útočili predovšetkým ľavicoví extrémisti.



"Som naozaj poctený, že preberiem túto úlohu, no Jacinda je moja veľmi dobrá priateľka," povedal Hipkins.