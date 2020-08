Ardernová: Trumpove tvrdenia o situácii na Novom Zélande sú nesprávne

Wellington 18. augusta (TASR) – Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová v utorok odmietla tvrdenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého sa šírenie nového koronavírusu vymklo jej krajine spod kontroly. Podľa Ardernovej sú tieto vyhlásenia zjavne nesprávne, informovala agentúra AFP.



Ardernová reagovala na Trumpove výroky na jeho pondelňajšom predvolebnom zhromaždení v americkom štáte Minnesota, v ktorom označil súčasné počty nových nakazených na Novom Zélande za obrovské a dodal, že Američania by sa rovnakému scenáru mali vyhnúť. Uviedla, že deväť nových prípadov za deň sa nedá porovnať s desiatkami tisíc prípadov v USA.



Trump podľa AFP použil príklad Nového Zélandu, aby dokázal svojim kritikom uvádzajúcim práve Nový Zéland ako ukážkový príklad úspešného boja proti pandémii, že sa mýlia. „Vidíte, čo sa deje na Novom Zélande. Je to hrozné. My nechceme, aby sa to isté dialo aj tu," konštatoval Trump.



Nový Zéland s približne piatimi miliónmi obyvateľov doposiaľ eviduje celkovo takmer 1300 prípadov nákazy a 70 aktívnych prípadov ochorenia COVID-19.



Naopak, Spojené štáty sú koronavírusovou pandémiou najviac zasiahnutou krajinou na svete. Doteraz tam zaznamenali viac ako päť miliónov infikovaných a vyše 170.000 úmrtí.



Nový Zéland bojuje s návratom koronavírusu, v dôsledku ktorého sa minulý týždeň ocitlo najväčšie mesto Auckland v karanténe. Nové prípady nákazy ukončili obdobie 102 dní bez lokálneho prenosu, v dôsledku čoho premiérka v pondelok odložila blížiace sa parlamentné voľby o štyri týždne, na 17. októbra.