Ardernová v záverečnom prejave hovorila o pandémii aj terorizme

Wellington 5. apríla (TASR) - Odchádzajúca novozélandská premiérka Jacinda Ardernová v stredu v parlamente predniesla svoj záverečný prejav. Okrem politických tém hovorila aj o svojich osobných pocitoch a skúsenostiach. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



Ardernová povedala, že do politiky vstúpila na základe svojho presvedčenia. Neskôr si však zvykla, že jej pôsobenie v politike je určované iným zoznamom.



Pripomenula teroristický útok v meste Christchurch, výbuch sopky a pandémiu, počas ktorých sa našla v životoch ľudí, ktorí zažívali smutné či traumatizujúce chvíle. "Ich príbehy a tváre mi zostávajú vryté do pamäti a pravdepodobne tam zostanú navždy," povedala.



Poslancov vyzvala, aby vyňali politiku z rokovaní o klimatickej zmene. "Klimatická zmena je kríza. Je to na nás," povedala.



Ardernová hovorila aj o tom, ako sa jej so snúbencom Clarkom Gayfordom nedarilo mať deti a ako s prekvapením neskôr zistila, že je tehotná. V roku 2018 sa stala len druhou zvolenou líderkou na svete, ktorej sa počas pôsobenia vo funkcii narodilo dieťa, dcéra Neve.



Ardernovú po skončení asi 35-minútového prejavu poslanci zo všetkých politických strán ocenili potleskom postojačky.



V roku 2017 sa Adernová stala vo veku 37 rokov najmladšou ženskou líderkou krajiny vo svete. Odstúpila v januári s tým, že už nemá dosť energie na riadenie krajiny. Nechce sa tiež uchádzať ani o poslanecký mandát.



Bude pôsobiť ako neplatená vyslankyňa iniciatívy Christchurch Call, ktorú spoluzakladala. Má spojiť krajiny a technologické spoločnosti v boji proti extrémizmu, uviedla novozélandská vláda.



Vznik aj názov iniciatívy súvisia s útokom na dve mešity v druhom najväčšom novozélandskom meste Christchurch z marca 2019. Zahynulo tam 51 ľudí a 40 bolo zranených.