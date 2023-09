Areál festivalu Burning Man sa po dažďoch topí v bahne

Los Angeles 3. septembra (TASR) — Desaťtisíce návštevníkov alternatívneho festivalu Burning Man (Horiaci muž), ktorý sa každoročne koná v púšti v americkom štáte Nevada, prekvapil v sobotu silný lejak. Pre rozbahnený terén je prístup na miesto konania podujatia dočasne uzavretý, oznámil podľa agentúry DPA šerif okresu Washoe.



Organizátori požiadali ľudí v improvizovanom mestečku Black Rock City, kde v stanoch a mobilných domoch bývajú návštevníci festivalu, aby šetrili jedlom a vodou. Zatvorené je aj dočasné letisko. V nedeľu sa očakávajú ďalšie zrážky.



Návštevník festivalu pre televíziu CNN vysvetlil, že dážď premenil púštny piesok na viskózne blato siahajúce po členky, v ktorom uviazli aj terénne vozidlá. Nepriechodná je aj oblasť, kde stojí nadrozmerná drevená socha Burning Man, ktorá dala festivalu meno.



Festival s hudobnými a umeleckými podujatiami už tradične láka umelcov, fanúšikov techna, pyrotechnikov a zvedavcov z celého sveta. Končí sa zapálením sochy "horiaceho muža".



Podľa denníka The Reno Gazette Journal navštívilo festival, ktorý sa začal minulú nedeľu a skončiť mal v pondelok, tento rok viac ako 73.000 ľudí.



Tradíciu festivalu založil umelec Larry Harvey, ktorý na letný slnovrat v roku 1986 po tom, čo ho opustila priateľka, spálil na pláži Baker Beach v San Franciscu veľkú drevenú sochu muža so psom ako symbolickú bodku za svojím minulým životom. Tento happening prilákal množstvo divákov a opakoval sa aj nasledujúce roky.



V roku 1990 sa po zákaze pálenia sochy a vzhľadom na stúpajúci počet divákov rozhodlo o premiestnení rituálu do neobývanej oblasti na dne vyschnutého jazera v severnej Nevade. Tiež sa zmenil jeho termín, aby sa využilo celoštátne voľno na prvý septembrový pondelok, keď sa v USA oslavuje Deň práce.