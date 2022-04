Arestovyč: Ruská armáda nie je schopná dobyť komplex Azovstaľ

Kyjev 21. apríla (TASR) - Poradca ukrajinského prezidenta Olexij Arestovyč tvrdí, že pokyn ruského prezidenta Vladimira Putina neútočiť na poslednú baštu odporu ukrajinských ozbrojencov v obliehanom prístavnom meste Mariupol znamená, že ruská armáda nie je schopná tento oceliarsky komplex dobyť.



Ako vo štvrtok informovala agentúra AP, toto Arestovyčovo vyhlásenie nasledovalo po tom, ako Putin nariadil ministrovi obrany Sergejovi Šojguovi, aby neposielal ruské jednotky do útoku na oceliarsky komplex Azovstaľ, ale aby ho namiesto toho obkľúčili a uzavreli.



Arestovyč túto situáciu komentoval vyhlásením, že ruské jednotky Azovstaľ "fyzicky nedokážu dobyť".



Arestovyč na margo záverov štvrtkového stretnutia Putina so Šojguom na brífingu uviedol: "Nechcú zaútočiť na závod Azovstaľ, pretože nechcú spôsobiť problémy a straty v radoch ruskej armády, ktorá by inak musela tvrdo bojovať na rozvalinách Azovstaľu".



Arestovyč pripustil, že zmena plánu, pokiaľ ide o dobytie Azovstaľu, "môže byť spôsobená aj tým, že (Rusi) časť svojich jednotiek presunuli na sever, aby podporili svoje sily, ktoré sa snažia splniť hlavnú politickú úlohu: dostať sa na administratívne hranice Luhanskej a Doneckej oblasti".



Podľa Arestovyča bojujúce strany teraz zrejme čaká pozičná vojna.