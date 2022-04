Arestovyč: Ukrajinské sily „potopili“ ruskú loď, Moskva to popiera

Na archívnej satelitnej snímke zo 7. apríla 2022 krížnik Moskva v prístavnom meste Sevastopol na Kryme. Foto: TASR/AP

Kyjev 14. apríla (TASR) - Krížnik Moskva, vlajková loď ruskej čiernomorskej flotily, na ktorej došlo v stredu večer k výbuchu, sa nepotopila. Uviedlo to vo štvrtok ruské ministerstvo obrany po tom, čo takéto tvrdenie na sociálnych sieťach zverejnil poradca ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.uviedlo ministerstvo vo vyhlásení s tým, že príčina požiaru sa zisťuje.Ruská armáda tvrdí, že na palube krížnika vybuchla munícia, zatiaľ čo ukrajinskí predstavitelia ešte v stredu neskoro večer informovali, že krížnik Moskva bol vážne poškodený pri raketovom útoku ukrajinských síl.napísal Arestovyč na Twitteri a Facebooku. Think-tank Center for Analysis of Strategies and Technologies so sídlom v Moskve na svojom telegramovom účte podporil verziu udalosti ukrajinských činiteľov, že plavidlo zasiahli ukrajinské protilodné rakety Neptun, píše denník The Washington Post.Loď bola podľa ruského ministerstva obrany po vypuknutí požiaru evakuovaná. Hlavná raketová výzbroj krížnika Moskva je navyše nepoškodená, tvrdí rezort obrany s tým, že sa plavidlo pokúsi odtiahnuť do prístavu.