Arestovyč: Útok na ruskej vojenskej strelnici začal náboženský spor

Kyjev 16. októbra (TASR) - Dôvodom streľby, ktorú v sobotu spustili dvaja vojaci-dobrovoľníci na vojenskej strelnici ležiacej neďaleko hraníc s Ukrajinou, bol s najväčšou pravdepodobnosťou náboženský spor. V nedeľu to uviedol poradca kancelárie ukrajinského prezidenta Olexij Arestovyč. TASR správu prevzala z agentúry Reuters a denníka The Guardian.Ruský rezort obrany uviedol, že k streľbe došlo v Belgorodskej oblasti ležiacej na juhozápade Ruska - pri hraniciach s Ukrajinou. Pri útoku prišlo o život 11 osôb a ďalších 15 utrpelo zranenia. Útočníci boli následne zastrelení.Gubernátor Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov na sociálnej sieti Telegram napísal, že pri útoku nezahynuli žiadni civilisti.Podľa Arestovyča pochádzali útočníci z Tadžikistanu a paľbu spustili o tom, čo sa s ostatnými dobrovoľníkmi pohádali pre náboženstvo. Tadžikistan je z veľkej časti moslimská krajina, kým približne polovica ruského obyvateľstva sa hlási k rôznym odnožiam kresťanstva.Ruský rezort obrany potvrdil, že útočníci pochádzali z nemenovanej krajiny patriacej do Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ), ktoré združuje deväť bývalých sovietskych republík a patrí doň aj Tadžikistan.Agentúra Reuters však upozorňuje, že Arestovyčove vyjadrenia sa jej zatiaľ nepodarilo nezávisle overiť.