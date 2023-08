Arévalo sa stal víťazom druhého kola prezidentských volieb v Guatemale

Guatemala 21. augusta (TASR) - Sociálny demokrat Bernardo Arévalo zvíťazil v nedeľňajšom druhom kole guatemalských prezidentských volieb so ziskom 59,1 percenta hlasov. Potvrdili to oficiálne výsledky Najvyššieho volebného súdu (TSE). TASR správu prevzala z agentúry AFP a webovej stránky denníka El País.



Po sčítaní takmer 95 percent hlasovacích lístkov mal Arévalo zo stredoľavicovej strany Movimiento Semilla 59,1 percentnú podporu, Jeho súperka, bývalá prvá dáma Sandra Torresová, získala 36,1 percenta hlasov, píše El País.



Arévalo je synom prvého demokraticky zvoleného guatemalského prezidenta Juana Josého Arévala, ktorý vládol v rokoch 1945 - 1951. Torresová je exmanželkou zosnulého exprezidenta Alvára Coloma, ktorý bol hlavou štátu v rokoch 2008 až 2012.



Torresová (67) v júnovom prvom kole volieb zvíťazila, no 64-ročný Arévalo pred druhým kolom jasne viedol v prieskumoch verejnej mienky.