Argentína a Kolumbia zavádzajú karanténne opatrenia pre koronavírus

Buenos Aires/Bogota 11. marca (TASR) - Latinskoamerické krajiny Argentína a Kolumbia v stredu oznámili, že ľudia, ktorí sa vrátia z krajín najviac zasiahnutých epidémiou koronavírusu, budú umiestnení do izolácie, aby sa tak zabezpečila ochrana obyvateľstva. Informovala o tom agentúra AFP.



Dvojtýždňová karanténa bude v Argentíne platiť pre ľudí prichádzajúcich z Číny, Talianska, Francúzska, Nemecka, Španielska, Japonska, Južnej Kórey a Spojených štátov.



"Nie je to dobrovoľné, toto nie je odporúčanie. Ak to nedodržíte, spáchate trestný čin ohrozenia verejného zdravia," povedal vo vysielaní rozhlasovej stanice FM Delta argentínsky prezident Alberto Fernández.



Argentína zvažuje, že zakáže vstup na svoje územie občanom Talianska, najviac zasiahnutého európskeho štátu, odkiaľ pochádza mnoho Argentínčanov, ktorí tam stále majú príbuzných.



V Argentíne je koronavírusom nakazených 19 ľudí a v sobotu sa stala takisto prvou krajinou spomedzi štátov Latinskej Ameriky, kde sa vyskytlo úmrtie spojené s koronavírusom. Išlo o 64-ročnú ženu, ktorá do Buenos Aires pricestovala z Francúzska. V utorok jedno úmrtie ohlásila aj Panama. Viac prípadov infikovaných ľudí ako Argentína má v tomto regióne len Brazília (34).



Hoci boli v Kolumbii zaznamenané len tri prípady nákazy koronavírusom, táto krajina takisto oznámila viaceré opatrenia voči návštevníkom z niektorých krajín. Jej vláda zavádza preventívnu izoláciu ľudí prichádzajúcich z Číny, Talianska, Španielska a Francúzska, napísal na Twitteri kolumbijský prezident Iván Duque.



Prvou nakazenou osobou v Kolumbii je 19-ročná žena, ktorá do hlavného mesta Bogota pricestovala v piatok z talianskeho Milána. Dva ďalšie prípady boli potvrdené v pondelok. Nakazenými sú 34-ročný muž a 50-ročná žena — obaja navštívili Španielsko.



Prvou latinskoamerickou krajinou, ktorá oznámila karanténne opatrenia v prípade návratu zo Španielska a Talianska, bolo v utorok Čile.



Na celom svete sa už koronavírusom podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) infikovalo viac ako 118.000 ľudí v 114 krajinách. Nový koronavírus si doteraz vyžiadal 4291 obetí.