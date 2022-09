Argentína: Atentátnik Kirchnerovej nekonal sám, tvrdí jej právnik

Buenos Aires 5. septembra (TASR) - Muž, ktorý sa pokúsil minulý týždeň zabiť argentínsku viceprezidentku Cristinu Fernándezovú Kirchnerovú, nekonal sám. Uviedol to v nedeľu pre argentínske médiá jeden z jej právnikov Gregorio Dalbón. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Nekonal sám, pretože pokusu o atentát predchádzali prípravy... Bezpochyby sú aj ďalší ľudia, ktorí o situácii vedeli," uviedol Dalbón pre televíziou C5N.



Kirchnerová (69), ktorej politickú kariéru poznačili škandály a čelí obvineniu z korupcie, prežila vo štvrtok večer pokus o atentát. Do davu priaznivov pred jej domom sa zamiešal Brazílčan Fernando André Sabag Montiel (35), ktorému však krátko pred vystrelením zlyhala zbraň.



Sabag, ktorý žije v Argentíne už od mladosti, vyšetrovateľom nepovedal nič o motíve svojho konania. Na fotografiách zo sociálnych sietí však vidieť jeho tetovania spájané s nacizmom, všíma si AFP. Zatiaľ nie je známe ani to, prečo mu zlyhala nabitá zbraň.



Podľa Dalbóna sa polícia snaží prísť na to, aký bol zmysel Sabagovho útoku. Právnik tiež naznačil, že vyšetrovatelia by mali vypočuť muža menom Mario, ktorý sa označil za priateľa útočníka. Krátko po útoku Mario povedal argentínskej televízii, že Sabaga pozná od tínedžerských čias, pričom uviedol, že si "je istý, že Sabagovym úmyslom bolo zabiť" Kirchnerovú.



Mario tiež povedal, že Sabagu nevidel desať mesiacov, čo sa zhoduje s obdobím, počas ktorého sa útočník snažil nadobudnúť zbraň.