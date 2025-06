Argentína bude súdiť desať ľudí za útok na židovské centrum

Buenos Aires 26. júna (TASR) - Argentína bude v neprítomnosti súdiť desať iránskych a libanonských občanov podozrivých z bombového útoku na centrum židovskej komunity v Buenos Aires v roku 1994. Vyplýva to z rozhodnutia súdu, do ktorého vo štvrtok nahliadla agentúra AFP. Tento útok si vyžiadal 85 obetí a 300 zranených, píše TASR.



V júli 1994 kamión naložený výbušninami vošiel do areálu židovského centra AMIA v argentínskom hlavnom meste a explodoval. K útoku sa nikto neprihlásil, avšak Argentína a Izrael mali dlhodobo podozrenie, že útok vykonalo na žiadosť Iránu libanonské šiitské hnutie Hizballáh.



Argentínsky zákon až do marca tohto roku nepovoľoval, aby sa súdne procesy konali v neprítomnosti podozrivých. Štvrtkové rozhodnutie o súdnom procese v neprítomnosti podozrivých je prvým takýmto rozhodnutím v Argentíne.



AFP konštatuje, že sudca Daniel Rafecas uznal „výnimočnosť“ rozhodnutia poslať prípad na súd viac ako 30 rokov po bombovom útoku, pričom všetci podozriví sú stále na slobode. Súdenie podozrivých v neprítomnosti podľa neho umožňuje „aspoň sa pokúsiť odhaliť pravdu a zrekonštruovať, čo sa stalo“.



Rafecas tvrdí, že proces v neprítomnosti bol odôvodnený vzhľadom na „materiálnu nemožnosť zabezpečiť prítomnosť obžalovaných a povahu vyšetrovaného zločinu proti ľudskosti“.



Desať podozrivých v tomto prípade sú bývalí iránski a libanonskí ministri a diplomati, na ktorých Argentína vydala medzinárodné zatykače.



Argentína sa od roku 2006 snažila zadržať osem Iráncov vrátane niekdajšieho prezidenta Akbara Hášemího Rafsandžáního, ktorý zomrel v roku 2017.



Irán poprel zapojenie do útoku a odmietol zadržať a odovzdať podozrivých. Argentínsky súd v apríli 2024 obvinil z útoku proiránsky Hizballáh a útok označil za „zločin proti ľudskosti“. Zistil, že spomínaný útok a ďalší útok na izraelské veľvyslanectvo v roku 1992 boli pravdepodobne vyvolané rozhodnutím vlády pod vedením vtedajšieho prezidenta Carlosa Menema o zrušení troch zmlúv s Iránom o dodávkach jadrového vybavenia a technológií. Súdu sa však nepodarilo predložiť dôkazy o účasti Iránu.



Medziamerický súd pre ľudské práva (IACHR) minulý rok rozhodol, že argentínsky štát je zodpovedný za to, že útoku nezabránil a ani ho riadne nevyšetril. Obvinil štát aj zo snahy „zakryť a brániť vyšetrovaniu“.