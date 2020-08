Argentína hlási najvyšší počet nakazených od začiatku pandémie

Buenos Aires 29. augusta (TASR) - Argentína zaznamenala v piatok 11.717 prípadov nákazy novým koronavírusom, čo je najvyšší denný nárast od začiatku pandémie. Informovala o tom v sobotu agentúra Reuters.



Argentína doposiaľ eviduje celkovo 392.009 prípadov nákazy novým koronavírusom, pričom komplikáciám spôsobeným chorobou COVID-19 doposiaľ podľahlo 8.271 ľudí.



Protivírusové opatrenia, ktorých cieľom je obmedziť šírenie nového koronavírusu, platia v krajine od 20. marca. Vláda v piatok čiastočne zmiernila celonárodné reštriktívne opatrenia, ktoré budú platiť najmenej do 20. septembra. Od piatku sa tak v otvorených priestoroch môžu pod podmienkou zachovávania dvojmetrových odstupov a nosenia rúšok stretávať skupiny do 10 osôb.



Podľa úradov je epidemiologická situácia v hlavnom meste Buenos Aires v porovnaní s ostatnými regiónmi pozitívnejšia. "Pred mesiacom a pol sa až 93 percent nových prípadov vyskytovalo v širšej oblasti Buenos Aires, zatiaľ čo v ostatných regiónoch to bolo iba sedem percent. Teraz je v týchto regiónoch toto percento až päťnásobne vyššie," uviedol argentínsky prezident Alberto Fernández.