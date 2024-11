Argentína nariadila zatknutie pravicových vzbúrencov z Brazílie

Buenos Aires 16. novembra (TASR) - Argentína nariadila zatknutie 61 brazílskych občanov, po ktorých sa v ich domovskej krajine pátra za účasť na útoku na vládne budovy v hlavnom meste Brazília z roku 2023, uviedol v sobotu argentínsky justičný zdroj. Na útoku sa zúčastnili stúpenci bývalého krajne pravicového prezidenta Jaira Bolsonara, informuje TASR podľa tlačovej agentúry Reuters.



Doteraz boli zatknuté dve osoby, ktorým v Brazílii hrozí trest odňatia slobody. Argentína dostala v októbri od brazílskych orgánov žiadosť o vydanie všetkých osôb.



Počas incidentu z 8. januára 2023, týždeň po nástupe ľavicového prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu do funkcie, niekoľko tisícov Bolsonarových stúpencov vtrhlo do budovy Národného kongresu, prezidentského paláca a sídla Najvyššieho súdu, a vyplienilo ich.



Niekoľko vzbúrencov utieklo do Argentíny v nádeji, že im tam poskytne útočisko vláda pravicového prezidenta Javiera Mileia.



Brazílska polícia tvrdí, že do Argentíny so zámerom vyhnúť sa právnym následkom utieklo 50 až 100 Bolsonarových stúpencov obvinených z vandalizmu a vzbury. Mnohí z nich boli odsúdení brazílskym Najvyšším súdom na prísne tresty.



Bolsonarov bývalý viceprezident Hamilton Mourao vtedy povedal, že tí, ktorí utiekli do Argentíny, neverili, že sa im v Brazílii dostane spravodlivého procesu. Brazílske úrady po nepokojoch zatkli približne 3000 ľudí, pričom zhruba polovica z nich je stále vo väzení.



Politické násilie sa minulý týždeň opäť rozhorelo po pokuse o bombový útok na brazílsky Najvyšší súd. Tento incident posilnil konsenzus v Národnom kongrese proti návrhu ponúknuť amnestiu účastníkom útokov z roku 2023.