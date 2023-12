Argentína odmietla vstúpiť do zoskupenia BRICS

Buenos Aires 29. decembra (TASR) - Nový argentínsky prezident Javier Milei oficiálne odmietol členstvo svojej krajiny v skupine rozvíjajúcich sa ekonomík BRICS, ktorá združuje Brazíliu, Rusko, Indiu, Čínu a Juhoafrickú republiku.



Milei rozoslal list lídrom BRICS, v ktorom ich informoval o odmietnutí členstva v tomto zoskupení, oznámila v piatok prezidentská kancelária v Buenos Aires.



V listoch, ktoré zverejnili aj viaceré médiá, Milei napísal, že členstvo Argentíny v zoskupení BRICS nie je "v súčasnosti považované za vhodné". Zdôraznil tiež, že jeho zahraničná politika sa "v mnohých aspektoch líši od predchádzajúcich (argentínskych) vlád. Takže niektoré rozhodnutia... budú revidované".



Blok rozvíjajúcich ekonomík BRICS v auguste pozval do svojich radov ďalších šesť krajín: Argentínu, Egypt, Etiópiu, Irán, Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty. Rozhodnutie padlo na summite skupiny v juhoafrickom Johannesburgu. Noví členovia sa majú k tomu voľne definovanému zoskupeniu pridať 1. januára 2024.



V krajinách BRICS žije približne 40 percent svetovej populácie a podieľajú sa viac ako štvrtinou na celosvetovom HDP. Deklarujú, že chcú vytvárať protiváhu proti súčasnej globálnej dominancií západných krajín.



Ekonóm Javier Milei, ktorý je označovaný za libertariána a pravicového populistu, sa ujal funkcie 10. decembra v situácii, keď Argentína prechádza hlbokou hospodárskou krízou. Ihneď začal s rozsiahlymi reformami zameranými na liberalizáciu prísne regulovanej argentínskej ekonomiky.



Už počas predvolebnej kampane Milei sľuboval, že Argentína do BRICS-u nevstúpi. "Naši geopolitickí spojenci sú Spojené štáty a Izrael. Nebudeme vytvárať spojenectvo s komunistami," vyhlásil Milei pred svojím zvolením.



Okrem toho sľuboval aj prerušenie vzťahov s Čínou a Brazíliou, ktoré patria medzi hlavných obchodných partnerov Argentíny. Po svojom nástupe do úradu svoju rétoriku zmiernil.