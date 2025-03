Argentína odtajní dokumenty o nacistoch, ktorým poskytla útočisko

Buenos Aires 26. marca (TASR) - Argentína pristúpi k odtajneniu všetkých vládnych dokumentov týkajúcich sa nacistických pohlavárov, ktorí sa usadili v Argentíne po druhej svetovej vojne. V noci na stredu o tom informoval izraelský spravodajský web Ynetnews, píše TASR.



Toto oznámenie nasleduje po sľube argentínskeho prezidenta Javiera Mileia z februára, že umožní prístup k dokumentom súvisiacim s financovaním únikových ciest, takzvaných krysích liniek, ktoré nacistom pomohli po holokauste ujsť z Európy.



Ako je známe, Argentína sa po druhej svetovej vojne stala útočiskom pre viacerých vysokopostavených nacistických predstaviteľov vrátane Josefa Mengeleho a Adolfa Eichmanna.



Predpokladá sa, že Mengele, známy pre svoje experimenty na väzňoch v koncentračnom tábore Auschwitz ako "Anjel smrti", v Argentíne istý čas žil, aj keď zomrel v Brazílii.



Nacistického vojnového zločinca Adolfa Eichmanna, ktorý pod falošnou identitou žil v Argentíne, po dlhoročnom pátraní 11. mája 1960 unieslo komando izraelskej tajnej služby Mosad. O desať dní neskôr ho tajne previezli do Izraela. Tamojší súd ho uznal za vinného z implementácie tzv. konečného riešenia - nacistického plánu na vyhladenie Židov počas druhej svetovej vojny - a v roku 1962 bol vo veku 56 rokov popravený obesením.



Šéf argentínskeho kabinetu ministrov Guillermo Francos uviedol, že Milei nariadil zverejnenie a odtajnenie archívov vrátane dokumentov s podrobnosťami o bankových a finančných transakciách a záznamov, ktoré má argentínske ministerstvo obrany.



Stalo sa tak na základe sľubu, ktorý Milei dal predstaviteľom Centra Simona Wiesenthala i americkému senátorovi Stevovi Dainesovi.



Po archívnych záznamoch týkajúcich sa neoficiálnych únikových ciest, ktorými v rokoch po druhej svetovej vojne pred spravodlivosťou unikali tisíce nacistov, pátrali celé desaťročia mnohé organizácie a združenia vrátane centra pomenovaného po "lovcovi nacistov" Simonovi Wiesenthalovi. Predpokladá sa, že útočisko v Argentíne a ďalších krajinách našlo až 10.000 nacistov a ďalších fašistických vojnových zločincov, napísal v stredu spravodajský web The Times of Israel (TOI).