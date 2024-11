Argentína: Odvolací súd potvrdil rozsudok voči exprezidentke

Buenos Aires 13. novembra (TASR) - Argentínsky odvolací súd v stredu potvrdil rozsudok voči bývalej prezidentke Cristine Kirchnerovej, odsúdenej v korupčnej kauze na šesť rokov väzenia. Proti najnovšiemu verdiktu sa ešte môže odvolať na najvyššom súde, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Sedemdesiatjedenročnú političku uznal súd za vinnú koncom decembra 2022 a doživotne jej zakázal zastávať verejnú funkciu. Odsúdili ju za podvod s verejnými zákazkami v čase, keď bola hlavou štátu. Sama tento proces prirovnala k "honu na čarodejnice". Od roku 2019 do 2023 zastávala funkciu viceprezidentky.



Až do vyčerpania všetkých opravných prostriedkov môže naďalej zastávať politické funkcie. Považuje sa za nepravdepodobné, že si odpyká trest odňatia slobody, aj keď rozsudok potvrdí najvyšší súd.



Kirchnerová je v Argentíne obľúbená i kontroverzná zároveň. Predstaviteľka ľavicových perónistov bola prezidentkou v rokoch 2007 - 2015. Aj v čase, keď bol na čele krajiny Alberto Fernández, ju považovali za človeka, ktorý v skutočnosti v Argentíne vládne.



Kirchnerovú nominovali do vedenia opozičnej strany po tom, čo bol exprezident Fernández začiatkom tohto roka obvinený z údajného zneužívania prvej dámy a zbavený straníckej funkcie. Na tento post nastúpi 17. novembra.



Krátko pred tým, ako ju odsúdili, prežila neúspešný pokus o atentát. Došlo k tomu 1. septembra 2022, keď Kirchnerová išla pozdraviť svojich prívržencov, zhromaždených pred jej domom na znak podpory počas procesu týkajúceho sa korupcie. Sabag Montiel sa dostal až ku nej, priložil jej k tvári zbraň a dvakrát stlačil spúšť. Zbraň však zlyhala a atentátnika sa podarilo zadržať.