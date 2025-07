Argentína oznámila škrty tesne pred vypršaním dodatočných právomocí

Buenos Aires 8. júla (TASR) - Argentínska vláda prezidenta Javiera Mileia v pondelok ohlásila nové škrty vo verejných výdavkoch. Urobila to deň pred vypršaním dodatočných právomocí, ktoré jej pred rokom udelil parlament. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Štátne úrady zodpovedné za cesty a diaľnice nahradí nový subjekt pre dohľad nad výstavbou súkromných ciest, priblížil hovorca vlády Manuel Adorni. „Vláda vyhlási tendre na výstavbu 9120 kilometrov ciest,“ oznámil Adorni.



Zatvorenie troch agentúr pre výstavbu a údržbu ciest, dopravu a bezpečnosť na cestách bude oficiálne zverejnené v utorok vo vládnom vestníku, dodal hovorca. Zatiaľ nešpecifikoval, či dôjde aj k prepúšťaniu zamestnancov.



Mimoriadne právomoc mal Milei k dispozícii počas jedného roka a umožňovali výkonnej moci prijímať rozhodnutia bežne vyhradené parlamentu. Vláda zároveň oznámila, že o ich predĺženie nebude žiadať.



Počas tohto obdobia prijala vláda podľa hovorcu 65 opatrení, ktorých ročné úspory sú približne dve miliardy dolárov.



Prezident Milei nastúpil do funkcie v decembri 2023 so symbolickou motorovou pílou v ruke ako znamením radikálnych reforiem. Odvtedy znížil verejné výdavky, zrušil dotácie, zastavil verejné investície a prepustil desiatky tisíc štátnych zamestnancov.



Argentína mala preto vlani prvý rozpočtový prebytok za uplynulé desaťročie a v máji inflácia dosiahla 1,5 percenta, čo je najnižšia mesačná úroveň za päť rokov. Úsporné opatrenia však vyvolali aj pokles kúpnej sily, stratu pracovných miest a zníženie spotreby.