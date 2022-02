V Argentíne zomrelo po požití kokaínu s jedovatou látkou už 20 ľudí

Buenos Aires 3. februára (TASR) - Najmenej 20 ľudí zomrelo a dalších 74 skončilo v nemocniciach v argentínskej provincii Buenos Aires po požití kokaínu riedeného jedovatou látkou, pochádzajúcou pravdepodobne zo skupiny opioidov. Informovala o tom o štvrtok agentúra AFP odvolávajúca sa na vyjadrenia argentínskych úradov.



Úrady uviedli, že sa snažia čo najrýchlejšie zistiť akou konkrétnou látkou bol kokaín zriedený. Ľudí, ktorí si drogu kúpili v predchádzajúcich 24 hodinách, vyzvali, aby sa jej zbavili.



Šéf rezortu bezpečnosti v provincii Buenos Aires Sergio Berni pre televíznu stanicu Telefe uviedol, že úrady sa snažia odhaliť jedovatú látku a "vyradiť ju z obehu". Uviedol, že látka obsahuje zložku, ktorá postihuje centrálny nervový systém.



Polícia v súvislosti s prípadom zatkla desať ľudí po tom, ako vykonala raziu v dome vo chudobnej štvrti Tres de Febrero patriacej do metropolitnej oblasti Buenos Aires a tiež rovnomennej provincie. Domnieva sa, že práve v tejto oblasti sa kontaminovaný kokaín predával. Pri zásahu sa policajti dostali do potýčok s miestnymi obyvateľmi.



Polícia tiež skonfiškovala balíčky kokaínu, ktoré sa ponášali na tie, v akých bola podľa príbuzných obetí predávaná kontaminovaná droga. Zaslali ju na rozbor do laboratória v meste La Plata.



Obete hospitalizovali prinajmenšom v ôsmich nemocniciach v provincii Buenos Aires. Podľa počiatočných správ obete dostali kŕče a následne ich postihol srdcový infarkt.



Berni uviedol, že každý drogový díler kokaín riedi, používa však na to obvykle látky ako napríklad škrob. Niektorí díleri používajú aj halucinogény. V tomto prípade však bola droga riedená toxickou látkou, čo úrady označili za prejav možnej "vojny medzi drogovými dílermi". Vyšetrovatelia sa tiež obávajú, že počet obetí ešte porastie, nakoľko niektorí konzumenti drogy sa nemusia stihnúť včas dostať do nemocnice.