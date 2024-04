Argentína podala žiadosť o vstup do NATO ako globálny partner

Buenos Aires 19. apríla (TASR) - Argentína predložila vyhlásenie o úmysle vstúpiť do Severoatlantickej aliancie (NATO) ako globálny partner, oznámil vo štvrtok argentínsky minister obrany Luis Petri na sociálnej sieti X. TASR správu prevzala z webového denníka Buenos Aires Herald.



"Budeme ďalej pracovať na obnovení väzieb, ktoré nám umožnia zlepšovať a cvičiť naše vojenské sily podľa noriem NATO," napísal Petri, ktorý k príspevku pripojil fotografiu zo svojho stretnutia so zástupcom generálneho tajomníka NATO Mirceom Geoanom v Bruseli.



Petri odcestoval do Belgicka po dokončení nákupu 24 stíhacích lietadiel typu F-16 americkej výroby od Dánska. Oficiálny dátum ich odovzdania zatiaľ nebol stanovený.



Argentína má od roku 1998 strategické vzťahy s ozbrojenými silami USA, hoci nie je plnoprávnym členom NATO. Štatút globálneho partnera je vyhradený pre krajiny, ktoré chcú spolupracovať s NATO, ale majú obmedzenú možnosť stať sa plnoprávnymi členmi v dôsledku zmluvných usmernení.



Jedinou latinskoamerickou krajinou, ktorá má v súčasnosti štatút globálneho partnera NATO, je Kolumbia. Ďalšími takýmito krajinami sú Irak, Japonsko, Južná Kórea, Mongolsko a Pakistan.



Hlavný rozdiel medzi štatútom globálneho partnera a spojenca spočíva v tom, že krajiny z prvej skupiny nemusia zasahovať do vojenského konfliktu, vysvetľuje Buenos Aires Herald.



Žiadosť Argentíny sa zhoduje so zahraničnopolitickým postojom argentínskeho prezidenta Javiera Mileiho, ktorý sa usiluje o užšie vzťahy so západnými krajinami.



Milei sa začiatkom apríla stretol v meste Ushuaia s generálkou Južného velenia ozbrojených síl USA Laurou Richardsonovou a prisľúbil, že posilní "strategické spojenectvo" s USA s cieľom lepšie brániť suverenitu Argentíny.



NATO je politicko-vojenská aliancia krajín Európy a Severnej Ameriky. V súčasnosti má 32 riadnych členov vrátane Spojených štátov, Spojeného kráľovstva, Španielska, Francúzska či Nemecka.