Argentína pre lesné požiare v Patagónii evakuovala tisíce turistov
Od pondelka požiare pohltili tisíce hektárov lesov v časti krajiny, ktorá sa ešte stále zotavuje z najhorších lesných požiarov za posledné tri desaťročia.
Autor TASR
Epuyén 7. januára (TASR) - Argentínske úrady v stredu evakuovali približne 3000 turistov z riedko osídlenej oblasti Patagónie, ktorú už niekoľko dní sužujú lesné požiare. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Od pondelka požiare pohltili tisíce hektárov lesov v časti krajiny, ktorá sa ešte stále zotavuje z najhorších lesných požiarov za posledné tri desaťročia.
Proti plameňom, ktoré sa rýchlo šíria v dôsledku sucha, silného vetra a vysokých teplôt, zasahovali stovky hasičov podporovaných vrtuľníkmi a šiestimi hasičskými lietadlami.
„Evakuovali sme viac ako 3000 turistov“ z letoviska Puerto Patriada spolu s niekoľkými desiatkami miestnych obyvateľov, povedal v stredu guvernér provincie Chubut Ignacio Torres.
Dodal, že prinajmenšom jeden z požiarov bol založený úmyselne a vypísal odmenu 50 miliónov pesos (približne 28.000 eur) za informácie o možných páchateľoch.
Podľa Federálnej agentúry pre mimoriadne situácie okrem Chubutu horí aj v provinciách Neuquen, Santa Cruz a Rio Negro, ako aj v južnej časti provincie Buenos Aires.
V januári a februári minulého roka - v období vrcholiaceho leta na južnej pologuli - požiare v argentínskej Patagónii zničili takmer 32.000 hektárov pôdy.
