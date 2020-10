Argentína prekročila hranicu milión nakazených novým koronavírusom

Buenos Aires 20. októbra (TASR) - Argentína sa stala druhou krajinou v Latinskej Amerike a piatou na svete, ktorá prekročila milión prípadov nákazy koronavírusom. V pondelok to oznámilo ministerstvo zdravotníctva. Je to najmenšia krajina, ktorá dosiahla tento smutný míľnik, a šírenie nákazy sa tam zrýchľovalo v posledných týždňoch, pripomenula tlačová agentúra Reuters.



Juhoamerický štát zaznamenal do pondelka večera 1.002.662 prípadov infekcie a celkovo 26.716 úmrtí, spresnilo ministerstvo vo vyhlásení.



Za posledných 24 hodín hlásili v Argentíne 12.982 nových prípadov nákazy a 451 ďalších úmrtí.



Brazília oznámila milión infikovaných v júni a doteraz zaznamenala celkovo 5,2 milióna prípadov nákazy.



Latinská Amerika je jedným z najhoršie postihnutých regiónov sveta a nachádza sa tam polovica z desiatich krajín, ktoré hlásia najvyššie počty potvrdených prípadov. Troma ďalšími štátmi v Latinskej Amerike, ktoré podľa očakávania v najbližších týždňoch dosiahnu milión prípadov infekcie, sú Kolumbia, Mexiko a Peru, napísala agentúra AP.



Najvyššie počty nakazených v tomto regióne spôsobuje kombinácia faktorov, ako slabý systém verejného zdravotníctva, obmedzené testovanie a trasovanie kontaktov a tiež sociálne problémy vrátane chudoby.



Hoci niektoré tamojšie krajiny zaznamenávajú výrazný pokles nakazených, celkovo pandémia nepoľavuje - prípady napríklad klesnú v jednom meste, ale v ďalšom zasa prudko stúpnu.



Krivka ukazuje, že pandémia zrejme neobíde žiadny kút Latinskej Ameriky.