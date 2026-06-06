< sekcia Zahraničie
Argentína rozširuje pátranie po prenášačoch hantavírusu
Rozšírené vyšetrovanie sa uskutoční od 8. do 12. júna a bude nasledovať po pátraní v južnej provincii Ohňová zem, odkiaľ loď vyplávala.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Buenos Aires 6. júna (TASR) - Argentínske ministerstvo zdravotníctva v piatok uviedlo, že krajina rozšíri pátranie po hlodavcoch prenášajúcich hantavírus do západnej provincie Mendoza. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Rozšírené vyšetrovanie sa uskutoční od 8. do 12. júna a bude nasledovať po pátraní v južnej provincii Ohňová zem, odkiaľ loď vyplávala.
Nákaza prepukla v apríli na palube výletnej lode MV Hondius, ktorá smerovala z mesta Ushuaia na krajnom juhu Argentíny na Kapverdy. Jej plavba však bola prerušená po tom, čo traja pasažieri zomreli v dôsledku prepuknutia hantavírusu.
Pozornosť sa čoskoro upriamila na juhoamerickú krajinu ako na možné ohnisko nákazy, keďže v niektorých jej regiónoch je endemický andský kmeň hantavírusu - jediný, ktorý sa môže šíriť medzi ľuďmi.
Vedci z Malbranovho inštitútu, popredného argentínskeho centra pre infekčné choroby, cestovali v máji do mesta Ushuaia, aby zistili, či hlodavce v oblasti prenášajú toto zriedkavé respiračné ochorenie. Teraz odcestujú do Mendozy, kde budú v spolupráci s expertmi z amerických Centier pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) pokračovať vo vyšetrovaní, uviedlo ministerstvo zdravotníctva. Výsledky z viac ako 100 hlodavcov, odchytených v máji v provincii Ohňová zem, sa stále analyzujú, dodáva ministerstvo vo vyhlásení.
Hantavírus je endemický vo viacerých argentínskych provinciách, nie však v Mendoze.
Lokality pre novú štúdiu boli „vybrané na základe ekologických a eko-epidemiologických kritérií“ súvisiacich so správaním hlodavcov, uviedlo ministerstvo.
Podľa Univerzity v Mendoze „lokálny výskyt andského vírusu“ v provincii nebol potvrdený. Dodala však, že existuje „potenciálna prítomnosť hostiteľského hlodavca“.
Úrady v Ohňovej zemi tvrdia, že nezaznamenali žiadny prípad hantavírusu už 30 rokov - odkedy sa jeho hlásenie stalo povinným. V severnejších provinciách, ako sú Río Negro a Chubut, však hantavírus detegovali.
Hantavírus je zriedkavé respiračné ochorenie, proti ktorému neexistuje vakcína ani špecifická liečba. Zvyčajne sa šíri močom, výkalmi a slinami infikovaných hlodavcov.
Rozšírené vyšetrovanie sa uskutoční od 8. do 12. júna a bude nasledovať po pátraní v južnej provincii Ohňová zem, odkiaľ loď vyplávala.
Nákaza prepukla v apríli na palube výletnej lode MV Hondius, ktorá smerovala z mesta Ushuaia na krajnom juhu Argentíny na Kapverdy. Jej plavba však bola prerušená po tom, čo traja pasažieri zomreli v dôsledku prepuknutia hantavírusu.
Pozornosť sa čoskoro upriamila na juhoamerickú krajinu ako na možné ohnisko nákazy, keďže v niektorých jej regiónoch je endemický andský kmeň hantavírusu - jediný, ktorý sa môže šíriť medzi ľuďmi.
Vedci z Malbranovho inštitútu, popredného argentínskeho centra pre infekčné choroby, cestovali v máji do mesta Ushuaia, aby zistili, či hlodavce v oblasti prenášajú toto zriedkavé respiračné ochorenie. Teraz odcestujú do Mendozy, kde budú v spolupráci s expertmi z amerických Centier pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) pokračovať vo vyšetrovaní, uviedlo ministerstvo zdravotníctva. Výsledky z viac ako 100 hlodavcov, odchytených v máji v provincii Ohňová zem, sa stále analyzujú, dodáva ministerstvo vo vyhlásení.
Hantavírus je endemický vo viacerých argentínskych provinciách, nie však v Mendoze.
Lokality pre novú štúdiu boli „vybrané na základe ekologických a eko-epidemiologických kritérií“ súvisiacich so správaním hlodavcov, uviedlo ministerstvo.
Podľa Univerzity v Mendoze „lokálny výskyt andského vírusu“ v provincii nebol potvrdený. Dodala však, že existuje „potenciálna prítomnosť hostiteľského hlodavca“.
Úrady v Ohňovej zemi tvrdia, že nezaznamenali žiadny prípad hantavírusu už 30 rokov - odkedy sa jeho hlásenie stalo povinným. V severnejších provinciách, ako sú Río Negro a Chubut, však hantavírus detegovali.
Hantavírus je zriedkavé respiračné ochorenie, proti ktorému neexistuje vakcína ani špecifická liečba. Zvyčajne sa šíri močom, výkalmi a slinami infikovaných hlodavcov.