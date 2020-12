Argentína schválila núdzové použitie vakcíny od firmy AstraZeneca

Buenos Aires 30. decembra (TASR) - Argentína sa stala po Spojenom kráľovstve druhou krajinou, ktorá schválila vakcínu proti novému koronavírusu vyvinutú vedcami z Oxfordskej univerzity a spoločnosťou AstraZeneca. Tamojšie úrady povolili jej núdzové použitie na jednoročné obdobie. Informovali o tom v stredu agentúry AFP a Reuters.



Argentína podpísala dohodu na výrobu spomínanej vakcíny, ktorá je podľa tamojšieho regulačného úradu "vzhľadom na jej riziká a prínosy prijateľnou".



Vakcína od firmy AstraZeneca môže byť skladovaná v štandardnej chladničke - na rozdiel od vakcín vyvinutých spoločnosťami Pfizer-BioNTech či Moderna, ktoré je treba skladovať v ultrachladnom prostredí. V porovnaní s nimi je preto lacnejšia a ľahšie sa ňou manipuluje.



Po vakcíne od konzorcia Pfizer-BioNTech a ruskej očkovacej látke Sputnik V ide už o tretiu vakcínu, ktorá od argentínskych úradov získala potrebné povolenia.



V Argentíne v utorok začali s očkovaním ruskou vakcínou Sputnik V. Vakcinačná kampaň sa začala simultánne vo všetkých argentínskych provinciách, do ktorých bolo distribuovaných takmer 300.000 dávok tejto očkovacej látky. Očkovanie je bezplatné a dobrovoľné. V priebehu januára a februára by mala Argentína so 45 miliónmi obyvateľov dostať od Ruska ďalších 19,7 milióna dávok tejto vakcíny, ktorá sa podáva dvakrát. Moskva však ohlásila registráciu tejto očkovacej látky ešte pred ukončením klinických testov, za čo ju kritizovali západní a niektorí ruskí odborníci. Argentínska vláda okrem toho rokuje aj o dodávkach prípravku od firiem Pfizer a BioNTech.



V Argentíne sa novým typom koronavírusu doteraz nakazilo približne 1,6 milióna ľudí a viac ako 43.000 zomrelo.