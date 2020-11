Argentína smúti za Maradonom: Odišiel najľudskejší z Bohov

Buenos Aires 26. novembra (TASR) – Správa o úmrtí legendárneho futbalistu Diega Maradonu najviac zasiahla jeho rodnú Argentínu. Pre krajinu, v ktorej je futbal liekom na všetky problémy, je odchod jej národného hrdinu, uprostred pandémie a finančnej krízy, obrovskou ranou.



V stredu večer, o 22.00 miestneho času, sa ulicami Buenos Aires nieslo trúbenie áut, zvuk sirén a pokriky na pamiatku legendárneho čísla desať. Vyvolala ich výzva na sociálnych sieťach s názvom "posledný aplauz".



Rozlúčka s Maradonom pokračovala až do skorých ranných hodín a jej súčasťou bol aj ohňostroj zo štadióna Diega Maradonu, domova tímu Argentinos Juniors, kde robil svoje prvé futbalové kroky. Pietnymi miestami sa stali obelisk v centre mesta i štadión La Bombonera. Domovský stánok Bocy Juniors, ktorá ho katapultovala do sveta veľkého futbalu.



“Nemôžem tomu uveriť. Myslel som si, že prežije všetko, ale aj on bol napokon smrteľný. Je to ako zlý sen, nevydarený vtip,“ povedal smútiaci fanúšik Francisco Slaverry.



Maradona zomrel v stredu vo veku 60 rokov. Potvrdil to hovorca jeho rodiny. Podľa argentínskych médií bolo príčinou úmrtia zlyhanie srdca, presné okolnosti určí až pitva.