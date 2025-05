Argentína sprísni imigračné pravidlá, získať občianstvo bude ťažšie

Buenos Aires 15. mája (TASR) - Vláda argentínskeho prezidenta Javiera Mileia v stredu obvinila imigrantov zo „zneužívania verejných služieb“ v krajine. Oznámila preto plán sprísniť imigračné pravidlá a ukončiť bezplatnú zdravotnú starostlivosť pre cudzincov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Získať povolenie na pobyt či argentínske občianstvo by malo po novom byť ťažšie. Naopak, jednoduchšie by malo byť vyhostenie cudzincov, ktorí porušia nejaký zákon, oznámil hovorca kancelárie argentínskeho prezidenta Manuel Adorni.



„Nelegálni prisťahovalci a osoby s prechodným či dočasným pobytom budú odteraz musieť platiť za zdravotné služby. Osoby vstupujúce do Argentíny budú musieť predložiť dôkaz o zdravotnom poistení, ktorý zaručí ich schopnosť zaplatiť (za zdravotnú starostlivosť),“ uviedol Adorni. Dodal, že „požiadavky na získanie trvalého pobytu a argentínskeho občianstva budú prísnejšie“.



Vláda podľa Adorniho plánuje urýchliť proces deportácií nelegálnych prisťahovalcov. Podľa údajov Svetovej banky (WB) za rok 2024 imigrovalo do Argentíny len približne 3400 ľudí väčšinou z Peru, Bolívie, Paraguaju a Venezuely.



V rámci nového režimu by trvalý pobyt na území Argentíny mali získať iba ľudia, ktorí v krajine nepretržite žili aspoň dva roky bez toho, aby ju opustili. Adorni nevylúčil, že argentínske štátne univerzity by od zahraničných študentov mohli začať vyberať poplatky. Podľa oficiálnych údajov z roku 2022 sú len štyri percentá univerzitných študentov cudzinci a mnohí z nich si štúdium sami platia.



Všetky nové opatrenia nadobudnú platnosť po zverejnení vo vládnom vestníku. Samozvaný libertarián a anarchokapitalista Milei je veľkým fanúšikom amerického prezidenta Donalda Trumpa. Opakovane tiež tvrdil, že zadĺžená Argentína by nemala poskytovať benefity vrátane bezplatnej zdravotnej starostlivosti cudzincom, ktorí neplatia dane.