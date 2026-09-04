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Argentína vráti dedičke obraz ukradnutý nacistami pred 80 rokmi

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Obraz Portrét dámy od talianskeho barokového maliara Giuseppeho Ghislandiho bol nezvestný osem desaťročí.

Autor TASR
Buenos Aires 4. septembra (TASR) – Súd v Argentíne v piatok rozhodol, že obraz z 18. storočia ukradnutý nacistami počas druhej svetovej vojny sa po viac ako 80 rokoch vráti dedičke pôvodného majiteľa, holandského židovského obchodníka s umením Jacqua Goudstikkera. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Obraz Portrét dámy od talianskeho barokového maliara Giuseppeho Ghislandiho bol nezvestný osem desaťročí. Vlani ho objavili na fotografiách domu v prímorskom letovisku Mar del Plata, ktorý bol v ponuke na predaj.

Ako spresnila AFP, toto dielo viselo v obývačke domu Patricie Kadgienovej, dcéry vysokopostaveného nacistického predstaviteľa Friedricha Kadgiena, ktorý pôsobil ako finančník polovojenskej organizácie SS a po 2. svetovej vojne utiekol do Argentíny - podobne ako viacerí ďalší vysokopostavení nacisti.

Obraz ako prvé identifikovali holandské noviny AD na fotografiách domu určeného na predaj. Kadgienová bola následne obvinená z ukrývania umeleckého diela a spolu s manželom skončila v domácom väzení. Manželia následne súhlasili s vrátením obrazu Marei von Saherovej, Goudstikkerovej neveste a jedinej dedičke. Zároveň sa zaviazali prispieť približne 3200 dolármi miestnym nemocniciam.

„Vyšetrované osoby sa v zásade zaviazali vzdať sa akýchkoľvek práv k obrazu, ktorý bude vrátený,“ povedal agentúre AFP federálny prokurátor Carlos Martinez. Dodal, že dielo je v dobrom stave a odborné skúmanie potvrdilo jeho pravosť.

Obraz bol jedným z viac ako 1000 umeleckých diel, ktoré nacisti ukradli z Goudstikkerovej zbierky po invázii do Holandska v roku 1940. Goudstikker z krajiny utiekol niekoľko dní po invázii a jeho zbierku si rozdelili vysokopostavení predstavitelia nacistického Nemecka.

Po vojne získal holandský štát späť približne 300 diel zo zbierky, z ktorých väčšinu neskôr vrátil Goudstikkerovým dedičom. Ďalšie však zostávajú rozptýlené po celom svete.

Ghislandiho obraz je v súčasnosti v opatere argentínskeho najvyššieho súdu. Teraz ho už len zostáva fyzicky vrátiť dedičke, čo majú na starosti jej právnici.

Von Saherová plánuje obraz vystaviť v Argentíne, aby verejnosti priblížila Goudstikkerov životný príbeh. Jej právnik Guillermo Brady uviedol, že rodina chce, aby bol najmenej rok vystavený v Buenos Aires. Dodal, že jeho klientka o podmienkach rokuje s viacerými múzeami a galériami.
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