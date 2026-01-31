< sekcia Zahraničie
Argentína vyhlásila v Patagónii núdzový stav pre lesné požiare
Lesné požiare začali koncom roka 2025 a úrady sa domnievajú, že aspoň niektoré z nich boli založené úmyselne.
Autor TASR
Buenos Aires 31. januára (TASR) - Argentínsky prezident Javier Milei vyhlásil v štyroch oblastiach Patagónie núdzový stav v dôsledku ničivých lesných požiarov. Podľa piatkových správ médií zhorelo od decembra už viac ako 200.000 hektárov pôdy, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.
Stav núdze platí pre provincie Chubut, La Pampa, Neuquén a Río Negro. Len v národnom parku Los Alerces v provincii Chubut, ktorý je známy starobylými stromami fitzroya, aktuálne bojuje s lesnými požiarmi približne 250 hasičov na ploche asi 10.000 hektárov, informovala federálna agentúra pre mimoriadne situácie. Park sa od roku 2017 nachádza na zozname svetového dedičstva UNESCO.
Vyhlásenie stavu núdze umožní lepšiu spoluprácu v boji s lesnými požiarmi a tiež zjednoduší poskytovanie naliehavej pomoci, píše DPA. Hasenie však sťažuje silný vietor a vysoké teploty, pričom podľa miestnych úradov zažíva Chubut najhoršie sucho od roku 1965.
„Zhoršujúce sa nepriaznivé počasie, pre ktoré je typické sucho a silný vietor, viedlo k núdzovému stavu v regióne a spôsobuje značné škody na životnom prostredí, zasahuje pozemky a ohrozuje životy ľudí,“ uvádza sa v dekréte o stave núdze uverejnenom v úradnom vestníku.
