Buenos Aires 5. februára (TASR) - Argentína vystúpi zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), a to predovšetkým pre zásadný nesúhlas s postupom WHO počas pandémie COVID-19 vrátane lockdownov. Oznámil to v stredu hovorca kancelárie argentínskeho prezidenta Manuel Adorni, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Hovorca novinárom povedal, že Argentína "nedovolí žiadnemu medzinárodnému orgánu zasahovať do svojej suverenity" a už vôbec nie do zdravia svojich obyvateľov. Prezident Javier Milei nariadil ministrovi zahraničných vecí Gerardovi Wertheinovi zabezpečiť oficiálne postupy na vystúpenie z organizácie .



Podľa Adorniho toto rozhodnutie neovplyvní kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, keďže Argentína od WHO nedostávala žiadne peniaze. Naopak, očakáva, že Argentína bude môcť bez členstva vo WHO pružnejšie reagovať na jednotlivé situácie.



Z WHO v januári po nástupe nového prezidenta Donalda Trumpa vystúpili aj Spojené štáty.



Milei po nástupe do funkcie prezidenta koncom roka 2023 prisľúbil štátny rozpočet bez deficitu. Podľa agentúry AFP jeho drastické úsporné opatrenia dostali pod hranicu chudoby milióny ľudí. Argentína však v roku 2024 zaznamenala svoj najväčší obchodný prebytok v dejinách.



Na záver hovorca prezidenta uviedol, že okrem vystúpenia z WHO Argentína skúma aj možnosti odstúpenia od Parížskej klimatickej dohody.