Argentína vyzýva Britániu na rokovania o suverenite Falklandov
Autor TASR
Londýn 25. apríla (TASR) - Argentína vyzvala Veľkú Britániu na rokovania o suverenite Falklandských ostrovov v reakcii na správy, podľa ktorých by administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla prehodnotiť svoj postoj k tomuto územiu za to, že britský premiér Keir Starmer nepodporil USA vo vojne s Iránom. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.
Podľa Downing Street suverenita Falklandských ostrovov „nie je predmetom diskusie“. Interný e-mail amerického ministerstva obrany však načrtáva viacero možností, ako by USA mohli potrestať spojencov zo Severoatlantickej aliancie (NATO) za to, že sa nepridali k vojenským operáciám USA a Izraela proti Iránu. Jednou z nich je aj prehodnotenie postoja USA k britskému nároku na Falklandské ostrovy.
Argentína si dlhodobo nárokuje suverenitu nad Falklandskými ostrovmi, ktoré v roku 1982 na krátky čas obsadila. Británia však Argentínu porazila v krátkej, no krvavej vojne, pričom v súčasnosti deklaruje, že svoj postoj k Falklandským ostrovom nehodlá zmeniť.
„Obyvatelia Falklandských ostrovov v minulosti drvivou väčšinou hlasovali za to, že zostanú britským zámorským územím,“ uviedol hovorca Downing Street.
„V roku 2013 sa na Falklandských ostrovoch uskutočnilo medzinárodne sledované referendum o suverenite, v ktorom sa pri 92-percentnej účasti vyslovilo 99,8 percent voličov za možnosť zostať zámorským územím Veľkej Británie,“ uviedla vláda Falklandských ostrovov vo svojom vyhlásení s tým, že plne dôveruje „záväzku britskej vlády presadzovať a brániť naše právo na sebaurčenie“.
Argentínsky minister zahraničných vecí Pablo Quirno vo svojej reakcii na sociálnej sieti X napísal, že „Argentína opätovne vyjadruje ochotu obnoviť bilaterálne rokovania s Veľkou Britániou, ktoré by umožnili nájsť mierové a definitívne riešenie sporu o suverenitu“.
Americký prezident je spojencom argentínskeho prezidenta Javiera Mileia, no jeho vzťahy s britským premiérom sa od začiatku iránskej krízy dramaticky zhoršili po tom, ako Starmer nedal USA voľnú ruku pri využívaní britských vojenských základní na uskutočňovanie náletov proti Iránu, pripomína DPA.
