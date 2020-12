Argentína začala očkovanie ruskou vakcínou Sputnik V

Prečítajte si aj: Bielorusko začalo očkovanie ruskou vakcínou Sputnik V

Buenos Aires 29. decembra (TASR) - V Argentíne sa v utorok začalo očkovanie proti novému koronavírusu ruskou vakcínou Sputnik V. Po Bielorusku sa tak Argentína stala druhou krajinou na svete okrem Ruska, ktorá sa rozhodla očkovať svoje obyvateľstvo touto vakcínou.Vakcinačná kampaň sa začala simultánne vo všetkých argentínskych provinciách, do ktorých bolo distribuovaných takmer 300.000 dávok očkovacej látky, informovala agentúra DPA.Prioritne sú očkovaní zdravotníci, ktorí stoja v prvej línii boja proti novému koronavírusu. Nasledovať budú učitelia, chronicky choré osoby a občania nad 60 rokov. Očkovanie je bezplatné a dobrovoľné. V tejto krajine sa nakazilo už vyše 1,5 milióna ľudí a 43.000 zomrelo.Len niekoľko hodín pred Argentínou masové očkovanie ruskou vakcínou odštartovalo v Bielorusku.Argentína je v poradí štvrtou latinskoamerickou krajinou, ktorá začala s očkovacou kampaňou. Mexiko, Kostarika a Čile však používajú iné očkovacie látky, nie ruský Sputnik V.V priebehu januára a februára by mala Argentína so 45 miliónmi obyvateľov dostať od Ruska ďalších 19,7 milióna dávok vakcíny, ktorá sa podáva dvakrát. Argentínska vláda okrem toho dostane aj vakcíny od britskej spoločnosti AstraZeneca a rokuje aj o dodávkach prípravku od firiem Pfizer a BioNTech.Rusko bolo v auguste prvou krajinou, ktorá ohlásila registráciu očkovacej látky nazvanej po sovietskej družici Sputnik V; spravilo tak však ešte pred ukončením klinických testov. Západní a niektorí ruskí odborníci spochybnili túto rýchlo pripravenú vakcínu, pričom kritici ju označujú za nástroj na posilnenie geopolitického vplyvu Ruska, poznamenáva AFP.