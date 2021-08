Argentína začne vyrábať druhú dávku Sputnika V

Buenos Aires 22. júla (TASR) - Argentínska firma Richmond vyrobí tento mesiac tri milióny druhých dávok ruskej vakcíny Sputnik V. V utorok to v spoločnom vyhlásení oznámili Ruský fond priamych investícií (RFPI) a spoločnosť Richmond. Argentína tieto vakcíny použije na očkovanie domáceho obyvateľstva, pretože Rusko krajine zatiaľ nedodalo dohodnutý počet dávok vakcíny Sputnik V, informovala agentúra TASS.



"Vzorky vakcíny vyrobenej v Argentíne 3. augusta úspešne prešli kontrolou v (ruskom) Gamalejovom vedeckovýskumnom inštitúte epidemiológie a mikrobiológie... Richmond môže v auguste vyrobiť viac ako tri milióny druhých dávok vakcíny," píše sa vo vyhlásení.



RFPI a Richmond doplnili, že vakcínu Sputnik V vyrobenú na území Argentíny začnú v juhoamerickej krajine distribuovať tento týždeň.



Argentína v júli upozornila Rusko na oneskorenie dodávok protikoronavírusovej vakcíny Sputnik V, a to v liste, v ktorom zároveň pohrozila Rusku vypovedaním zmluvy o nákupe tejto očkovacej látky.



Argentína, ktorá má približne 45 miliónov obyvateľov, si od Ruska objednala 30 miliónov dávok Sputnika V. V čase doručenia listu však do Argentíny dorazilo len menej ako 12 miliónov dávok. Krajina pritom podľa listu potrebuje predovšetkým druhú dávku ruskej vakcíny.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov už predtým reagoval na správy argentínskych médií o oneskorených dodávkach Sputnika V a uviedol, že vakcínu budú dodávať postupne, pretože prioritou ruskej vlády je v súčasnosti očkovanie vlastného obyvateľstva.